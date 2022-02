Bereits wirft ein anderer Anlass der Glöggli Clique seine Schatten voraus. Am 5. März soll das GlöggliAir erstmals an einem Samstag und nicht wie gewohnt am Freitagabend stattfinden. Geplant war diese Umstellung bereits vor zwei Jahren, Corona bremste jedoch den Plan der Guggenmusik am Abend vor der Durchführung aus. Nun sollte aber nichts mehr im Weg stehen. Und auch die Mini-Glögglis haben am 5.März um 18 Uhr mit den Grossen einen Auftritt. (man)