Konzert Sechs scharfe Tempiwechsel in dreieinhalb Minuten Die Musikgesellschaft Brass Band Hauptwil lud am Wochenende zu ihrem traditionellen Frühlingskonzert in die Mehrzweckhalle ein.

Es-Bassist Tobias Bernhardsgrütter begeistert als Solist beim bekannten Lied «Probier’s mal mit Gemütlichkeit». Bild: Christof Lampart

Den Auftakt machte die Jugendmusik unter der Leitung von Edgar Bernhardsgrütter. Der musikalische Nachwuchs trug dabei so bekannte Pop-Songs wie «My Heart Will Go On» von Celine Dion, «Mamma Mia» von Abba, oder die «Rocky»-Filmmusik «Gonna Fly Now» vor.

Die Musikgesellschaft Brass Band Hauptwil mit Dirigent Daniel Gubler während ihres samstäglichen Frühlingskonzerts in der Mehrzweckhalle Hauptwil. Bild: Christof Lampart

Nach einer kurzen Umbauphase betrat die Musikgesellschaft Brass Band Hauptwil unter der musikalischen Leitung von Daniel Gubler die Mehrzweckhalle. Während gut einer Stunde gab der Klangkörper ein sehr kurzweiliges Konzert zum Besten, was sich auch an der grossen Vielfalt an unterschiedlichen Musikstücken festmachen liess. Nach dem Auftakt mit dem Marsch «Glory» wurde «Matka» – das heisst auf Finnisch «Reisen» – gespielt. Es ist ein gerade einmal dreieinhalb Minuten kurzes Werk, das jedoch nicht weniger als sechs scharfe Tempiwechsel beinhaltete, was dem Stück einen mitreissenden Charakter verleiht. Oder wie Dirigent Daniel Gubler dem Publikum scherzhaft erklärte: «Als Zwangsoptimist würde ich sagen, das Stück ist abwechslungsreich.»

Geselliger und gelungener Abend

Dem Publikum gefiel es aber auf jeden Fall, klatschte es doch eifrig Beifall. Toppen konnte dies nur der Auftritt des Es-Bassisten Tobias Bernhardsgrütter, der mit einer witzigen Showeinlage den Evergreen «Probier’s mal mit Gemütlichkeit» aus dem Disney-Zeichentrickfilmklassiker «Das Dschungelbuch» musikalisch gekonnt und szenisch humorvoll zum Besten gab; völlig klar, dass danach noch eine kleine Zugabe in Form von einer Wiederholung fällig war.

Die Mitglieder der Musikgesellschaft Brass Band Hauptwil durften für ihren Vortrag den herzlichen Applaus des Publikums entgegennehmen. Bild: Christof Lampart

Weitere Werke wie der getragen-melodiöse Gospel «O Lord, My God», «Für immer uf di» von Patent Ochsner oder das zeitweise pompöse «Music from Kantara» von Kenneth Downie rundeten das offizielle Programm ab. Mit zwei weiteren Stücken als Zugaben klang ein geselliger und gelungener Abend aus, der Bläsern und Besuchenden gleichermassen viel Freude gemacht haben dürfte.