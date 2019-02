Konzert des Sinfonischen Orchesters in Arbon Bei seinem Winterkonzert im Kulturzentrum Presswerk brachte das Sinfonische Orchester die breiten Schattierungen der Polonaise klangvoll zum Ausdruck. Es war auch der Abend des Solistentrios. Max Eichenberger

Matthias und Chiara Enderle begeisterten als Streicher-Solisten im Presswerk. (Bild: Max Eichenberger)

Seit eineinhalb Jahren hat das Sinfonische Orchester Arbon in der Stadt eine würdige Konzertstätte und braucht für seine Auftritte in der engeren Region nicht mehr in Nachbargemeinden auszuweichen. Dass es eine äusserst produktive Spielfreude an den Tag legt und programmatisch äusserst vielseitig ist, bewies das Orchester im 32. Jahr unter der Leitung von Leo Gschwend am Sonntagabend mit seinem Winterkonzert im Presswerk.

Vater und Tochter spielen erstmals zusammen

Zum sechsten Mal bereits hat es die ehemalige Saurer-Industriehalle mit dem urbanen Charme bespielt – wiederum «vor vollem Haus». Und was die ebenso berührten wie mitgerissenen Zuhörer mit Genugtuung erfüllte: Die Saalakustik ist inzwischen weiter perfektioniert und technisch abgestimmt worden, um die konzertante Klangfülle zum Tragen zu bringen und das Hörerlebnis zu steigern.

Beethovens Triplekonzert bot im ersten Teil des Programms den Solisten «die Bühne», ihre Meisterschaft zu entfalten. Voran – und erstmals in diesem Rahmen gemeinsam – waren dies Vater und Tochter Enderle: Matthias Enderle, Primgeiger des bekannten Carmina Quartetts, und die Cellistin Chiara Enderle, seit kurzem ebenfalls Teil dieses Quartetts von Rang und Namen. Dabei hielten nicht nur Violine und Violoncello Zwiesprache. Das kammermusikalisch geführte Solistentrio vervollständigte die Pianistin Hiroko Sakagami.

Ein Programm ganz nach polnischer Art

Vom pathetischen Tonfall entwickelte sich das Tripelkonzert zum mitreissend sprühenden Rondo alla polacca – was soviel heisst wie: auf polnische Art. Der Titel dieses fulminanten dritten Satzes war denn auch programmgebend. Das Motto zog sich nach der Cüpli-Pause in der Presswerk-Beiz fort.

Der Polonaise als ursprünglichem polnischen Nationaltanz und gleich fünf Komponisten erwies das Sinfonische Orchester Arbon im zweiten Konzertteil seine Reverenz. Deren Rhythmus findet sich etwa auch wieder in der finnischen und estnischen Nationalhymne.

So hat Alexander Glasunow in der Suite «Chopiniana» vier Klavierkonzerte von Chopin orchestriert und damit der Romantik und dem Ballett gehuldigt. Majestätisch und erhaben, dann wieder melancholisch und romantisch: Das Orchester zelebrierte die Polonaise im Presswerk in allen ihren Schattierungen.