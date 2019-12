Konzert des Amriswiler Posaunenchors: Publikum singt begeistert mit Ein stimmungsvolles Konzert sorgt für eine volle Kirche in Sitterdorf.

Micael Dikantsa dirigiert die Brass Band Posaunenchor in der Kirche Sitterdorf. Bild: Trudi Krieg

Mit Fackeln beleuchtet war der Weg zur evangelischen Kirche Sitterdorf zum Adventskonzert des Posaunenchors Amriswil. Drinnen wurden eiligst noch mehr Stühle herbeigeschafft, denn die Kirche war bald bis auf den letzten Platz besetzt. Mit dem Marsch «Christmas Joy» von Erik Leidzen, in dem mehrere bekannte Weihnachtsmelodien herauszuhören waren, und «Rockin’ around The Christmas Tree» wurde zum Auftakt der Kreislauf der Zuhörenden richtig in Schwung gebracht, wie Moderator Stefan Streller sagte. Doch dann gebe es Musik zum Zurücklehnen, zum Abschalten vom Vorweihnachtsstress, und um den Sinn von Weihnachten zu spüren, versprach er.

Posaunenchor wird demnächst 100 Jahre alt

Sanfte bis erhabene und mächtige Töne und Melodien in «Sweet Little Jesus Boy» und «Knowing You Jesus» mit dem Cornetsolisten Tobias Streller stimmten auf Jesus als Hauptperson von Weihnachten ein. In «Mighty Fortress» von Steve Keller war Martin Luthers «Eine feste Burg ist mein Gott» zu erkennen. «Dynamisch, mächtig und erhaben, so wie Gott ist», kommentierte Streller.

Beim Lied «O du fröhliche» war das Publikum erstmals aufgefordert, mitzusingen. Es sang kräftig und mit Begeisterung mit, angefeuert vom Dirigenten des Posaunenchors, Micael Dikantsa. Rag, Swing, Spiritual, Heilsarmeemusik, Choräle, die Bandbreite im Repertoire des Posaunenchors war gross. Beim Lied «Stille Nacht» füllte sich der Raum nochmals kräftig mit Gesang aus dem Kirchenschiff und der Empore zu den Posaunenklängen beim Altar.

Präsident Walter Schindler wies zum Schluss darauf hin, dass die Brass Band Posaunenchor Amriswil am 7. Januar ihren hundertsten Geburtstag intern feiern könne. Die spezielle Geburtstagsfeier werde am 28. März bei einem Jubiläumsanlass im Pentorama gefeiert.

Trudi Krieg