KOMMENTAR Fulminanter Wahlsieg von Marc Ringeisen in Hauptwil-Gottshaus Bei der Ersatzwahl für das Gemeindepräsidium distanziert der parteilose Wahlsieger den einzigen Mitbewerber, Andreas Stamm (parteilos), um über 400 Stimmen.

Marc Ringeisen während der Wahlfeier in der Mehrzweckhalle von Hauptwil. Bild: Michel Canonica

Marc Ringeisen wird nach einem selten deutlichen Wahlerfolg neuer Gemeindepräsidenten von Hauptwil-Gottshaus. Quasi aus der Boxenstrasse heraus gestartet, nahm er das Rennen mit dem richtigen Equipment in Angriff und fuhr bis ins Ziel einen gewaltigen Vorsprung heraus. Die noch schwache Vernetzung in der Gemeinde hat ihm ebenso wenig geschadet wie sein Zickzackkurs im Vorfeld des Wahlgangs. Die Wählerinnen und Wähler haben anderen Kriterien mehr Gewicht bei- gemessen: nämlich der beruflichen Erfahrung in einer öffentlichen Verwaltung und der Erfahrung in einer leitenden Funktion. Im Gegensatz zu Andreas Stamm konnte der Wahlsieger damit punkten. Im Ergebnis artikuliert sich ein immenser Vertrauensvorschuss. Den Verdacht, ein wankelmütiger Zauderer zu sein, darf Marc Ringeisen nicht aufkommen lassen. Sonst verwelkt der Siegeslorbeer schnell wieder.