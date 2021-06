Kommentar Ein Denkzettel für die Behörde Das Bussnanger Stimmvolk hat zwar Ja gesagt zur Darlehensvergabe an das Alterszentrum. Doch die 300 Nein-Stimmen wiegen schwer. Sabrina Bächi Hören Merken Drucken Teilen

Dem Alterszentrum soll ein Darlehen gesprochen werden. Bild: Mario Testa

Bussnangs Gemeindepräsident Ruedi Zbinden kann aufatmen – doch nur für den Moment. Denn die Darlehensvergabe von einer Million Franken an das Alterszentrum ist noch nicht in trockenen Tüchern. Zwei Beschwerden werden wohl gegen das Abstimmungsresultat eingereicht.

Die Zustimmung für den Vorschlag der Behörde ist zwar hoch, doch die rund 300 Nein-Stimmen wiegen schwer. Alles in allem ist der Wunsch nach einer guten Tat seitens der Behörde in ziemlich unruhiges Fahrwasser geraten. Plötzlich tauchen Erkenntnisse auf, die der Gemeinderat so nicht kommunizierte. Denn auch wenn das Stimmvolk seiner Behörde jeweils in einer Wahl das Vertrauen schenkt - es wäre in Zukunft auch wichtig, dieses Vertrauen immer wieder mit Taten zu rechtfertigen. In dem man den Bürgern nichts verheimlicht, offen kommuniziert, Fehler eingesteht und den Wunsch nach Partizipation nicht aussen vorlässt, sondern ernst nimmt.

Die Grundlage der direkten Demokratie ist immer noch die Diskussion. Ob der Bussnanger Gemeinderat seine Bürgerinnen und Bürger ausreichend gründlich und offen informiert hat, wird nun aller Voraussicht nach der Kanton entscheiden müssen. Ein Denkzettel für die Behörde ist es in jedem Fall.