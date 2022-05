Kommentar Die Fakten müssen auf den Tisch Warum der Arboner Stadtrat eben doch ein unabhängiges Gutachten zu "Riva" in Auftrag geben sollte. Und warum es bitternötig ist, die zentralste Frage endlich zu beantworten. Annina Flaig Drucken Teilen

So sollen die beiden geplanten Hochhäuser am Arboner Seeufer aussehen. Visualisierung: PD

Der Stadtrat will kein unabhängiges Gutachten. Dabei wäre genau das bitternötig. Denn die Frage nach der Vereinbarkeit der geplanten Hochhäuser mit dem Ortsbildschutz ist längst ins Zentrum der Diskussion gerückt. Es ist die Aufgabe des Stadtrates, diese Frage endlich zu beantworten.

Das Isos ist keine Bibel. Der Kanton hat aufgezeigt, dass der Arboner Stadtrat von diesem Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz sogar abweichen kann, wenn er dafür gute Gründe ins Feld führt.

Das «Riva» mit einem öffentlichen Park, Restaurant, Festsaal und Hotelzimmern ist für Arbon die bessere Option als ein Wohnblock in Regelbauweise an bester Lage. Einen solchen 08/15-Bau wird die Investorin HRS ziemlich sicher hinstellen, wenn die geplanten Zwillingstürme nicht durchkommen. Genau das will der Stadtrat verhindern.

Er hat viel Energie in das Projekt Riva gesteckt. Will er jedoch die Abstimmung gewinnen, braucht er das Vertrauen der Bevölkerung. Und dafür muss er alle Fakten auf den Tisch legen.