Komiker Gerhard poltert in Weinfelden Der Deutsche Kabarettist und die «Well-Brüder aus’m Biermoos» gastierten auf Einladung von «Theater Konzerte Weinfelden» am Samstagabend im Thurgauerhof.

Die Well-Brüder lauschen Gerhart Polt auf der Bühne des Thurgauerhofs. Bild: Monika Wick

«Der Drang zum Gesang ist hier drin enorm», stellt der deutsche Kabarettist Gerhard Polt fest, nachdem er beim Publikum über zwei Stunden lang für herzhafte Lacher und etliche Schenkelklopfer gesorgt hat. Tatsächlich ist die Stimmung im Saal des Thurgauerhofs ausgelassen und die Leute singen willig die Strophen des Liedes nach, die Polt als «textlich und literarisch sehr mager» bezeichnet.

Ganz anders waren die vorhergehenden Vorträge des Künstlers, die mal tiefgründig, aber auch lustig, laut oder frech daherkamen. Im Mittelpunkt von Gerhard Polts Kabarett steht immer der Mensch, den er genau beobachtet und analysiert. Dabei scheut er sich nicht davor, seinem Gegenüber den Spiegel vorzuhalten und auch einmal einen Finger in die Wunde zu legen.

«Dem Menschen stehe ich sehr wohlwollend gegenüber. Wenn der Mensch aber als Nachbar erscheint, wird’s grenzwertig.»

So Gerhard Polt. Auch wenn sich ein Rudel Kampfhunde mit einem Menschen beschäftigt, hält er sich lieber zurück.

Von der Dauerwelle und den drei G

An Gerhart Polts Seite sind die «Well-Brüder aus’m Biermoos». Das aus Christoph, Michael und Karl Well bestehende Trio verfügt über mindestens so grosses komödiantisches Talent wie Gerhard Polt und begleitet ihn seit vierzig Jahren. «Wir kommen aus Rohrbach, dem Ort mit der Weihwasser-Pipeline, die bis nach Lourdes führt», erklärt einer von ihnen.

Die Well-Brüder unterhalten das Publikum im Thurgauerhof auch musikalisch. Bild: Monika Wick

Enorm ist auch das musikalische Talent der Well-Brüder. Die Tausendsassas beherrschen unzählige Instrumente, darunter auch das Alphorn, «den Superspreader unter den Instrumenten» oder den Brummtopf, was nichts anderes ist als ein Plastikfass, in dem eine Holzkelle steckt.

Gesoffen, getrunken, goutiert

Neben humorigen Liedern versorgen sie das Publikum mit einem originalen Schuhplattler, einem schottischen Tanz und einer bayrischen Bauchrolle. Natürlich kommt Gerhard Polt auch nicht darum herum, die Pandemie zu thematisieren. «Die drei G begleiten mich schon lange. Erst habe ich Alkohol gesoffen, dann getrunken und heute goutiere ich ihn», sagt er.

Zudem ist Gerhard Polt überzeugt, dass wir vor einer «Dauerwelle» stehen, und das obwohl die Schweizergarde die Grenzen Helvetiens bewachen und der «Kuh-Glox-Clan» demonstriert. Im Weiteren bekommen Schweizer Politiker ihr Fett weg. Polt sagt:

«Der Roger Köppel ist ein attraktiver Mann von den Füssen bis zum Hals, dann kommt der Kopf, der versaut all’s.»

Ueli Felix ist begeistert von Gerhard Polts Programm. «Er ist in der Lage, mit vielen Worten wenig zu sagen und mit wenig Worten viel zu sagen. Zudem mag ich seine bodenständige Art und das Zusammenwirken mit den Well-Brüdern», sagt der Wiler.