Kochen im Erler «Ochsen» ist Chefsache Das Restaurant ist nach zweieinhalb Jahren wieder offen.

Eine Besucherin plaudert mit Wirt Hansruedi Hetzel, während Wirtin Gisela Hetzel Kaffee serviert. Bild: Monika Wick

Lange Zeit waren die Türen des Restaurants Ochsen, das sich direkt an der Durchgangsstrasse in Eppishausen befindet, verschlossen. Seit Mitte September herrscht aber wieder Betrieb in der gemütlichen Gaststube.

Die Liegenschaft haben Gisela und Hansruedi Hetzel vor zweieinhalb Jahren gekauft und in der Wohnung über dem Restaurant gewohnt. «Als wir hierhergezogen sind, haben wir noch nicht ans Wirten gedacht. Seither ist uns aber immer wieder zu Ohren gekommen, dass Leute es bedauern, dass das Restaurant geschlossen ist», sagt Hansruedi Hetzel. So haben der pensionierte Maurer und seine Frau Gisela das Restaurant einer sanften Renovation unterzogen und empfangen wieder Gäste. Kochen ist im Restaurant Ochsen Chefsache. Täglich bereitet Hansruedi Hetzel ein Menu zu, während sich Gisela Hetzel um das Wohl ihrer Gäste kümmert. Seine Art zu kochen, bezeichnet Hansruedi Hetzel als gutbürgerlich.

Das Restaurant Ochsen ist von Montag bis Samstag von 6 bis23Uhr geöffnet, sonntags von 8 bis 23 Uhr. Für Frühaufsteher hält das Wirteehepaar Kaffee und Gipfeli bereit, für die Pause der Arbeiter «Eingeklemmte» oder Hotdogs und nach Arbeitsschluss das Feierabendbier.

Das Wirtepaar mag es gesellig

«Wir mögen es gesellig. Im ‹Ochsen› sind alle herzlich willkommen, egal ob sie nur einen Kaffee trinken möchten oder etwas essen wollen», sagt Gisela Hetzel. Das gilt auch für Vereine, die den Abend in gemütlicher Runde ausklingen lassen möchten oder Personen, die sich zum Jassen verabreden. Auf Voranmeldung bereitet das Wirtepaar auch kalte Plättli zu.

Insgesamt bietet das Restaurant Ochsen, in dem das Rauchen gestattet ist, Platz für 52 Personen: 28 in der Gaststube und 24 im Säli. Im Sommer lädt die neugestaltete Gartenwirtschaft zum Verweilen ein. «Ein Kinderspielplatz ist für die kommende Sommersaison in Planung», sagt Hansruedi Hetzel. Dann soll es auch eine Karte mit Coupes geben. Mit dem bishe- rigen Interesse am Restaurant Ochsen ist das Wirtepaar zufrieden: «Wir spüren, dass sich die Leute freuen, dass der ‹Ochsen› wieder geöffnet ist.»