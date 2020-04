Knatsch rund ums Arboner Seenachtsfest – Standbetreiber empört über Preiserhöhung: «Das ist unverhältnismässig» Das «Tres Amigos» in Roggwil muss beinahe die doppelte Standmiete zahlen. Der Gastrobetrieb habe zuletzt von einem Spezialpreis profitiert, verteidigen die Veranstalter die Preiserhöhung.

«Uns fehlen die Worte ob solcher Gebaren.» Das sagt Enrico Himmelberger, Inhaber der Dine & Drink GmbH und Betreiber des mexikanischen Restaurants Tres Amigos in Roggwil. Und zwar im Kontext des Seenachtsfestes, genau genommen betreffend dem Mietpreis. «Ist das wirklich Ihr Ernst? Einen Tag nach dem Lockdown so Druck aufbauen und die Kosten fast verdoppeln wollen», schreibt er in einem E-Mail an die Veranstalter von FM1, das der Redaktion vorliegt.

FM1 möchte die Preise von vormals 2'700 auf 4'700 Franken erhöhen, wie die zuständigen Stellen Anfang März kommunizierten. Das im Rahmen eines Zweijahresvertrags. Himmelberger sagt: «FM1 hatte schon im Dezember zugesagt mit einer leichten Erhöhung von hundert Franken.» Das werfe Fragen auf. «Ich kann mir kaum vorstellen, dass die tatsächlichen Kosten dann noch nicht bekannt waren.»

Nicht nachvollziehbar

Manuel Bissegger, Regionalleiter Ost der Dine & Drink GmbH, sagt zum Vorgehen der Veranstalter des Seenachtsfestes:

«Ich bin doch sehr überrascht.»

Die Preiserhöhung sei nicht nachvollziehbar, da das Angebot unverändert und der Standplatz am gleichen Ort sei. In Zusammenhang mit der Coronakrise sei sie darüber hinaus «nicht angebracht» und es wäre dafür «definitiv der falsche Moment». «Wir und die Branche befinden uns in einer ungewissen Zeit.» Kurzum sei der Vertrag überteuert und das Ganze unverhältnismässig, so Bissegger. «Andere zahlen den gleichen Preis»

Urs Brülisauer, Leiter Events bei Radio FM1, sagt auf Anfrage dieser Zeitung:

«Es geht um die Aufhebung eines Rabatts.»

Seit Jahren hätte das «Tres Amigos» von einem Spezialpreis profitiert. «Der neue ist der übliche Preis, den andere auch zahlen – sogar an teils schlechterer Lage.» Die Konditionen aus dem auslaufenden Dreijahresvertrag müssten denjenigen der anderen Mieter angepasst werden.

Verhandlungen liefen vor der Coronakrise

Brülisauer sagt: «Wir sind dem ‹Tres Amigos› sogar nochmals mit tausend Franken für das Folgejahr entgegengekommen, bevor wir den Preis definitiv erhöhen.» Die Preisanpassung sei dem Mieter abschliessend Ende Februar, also noch vor der Coronakrise, mitgeteilt worden. Unterdessen hat das «Tres Amigos» den Bedingungen zugestimmt. «Weil wir das schon seit zwanzig Jahren für unsere Gäste und Kunden machen», sagt Betreiber Himmelberger. Auf einen Gegenvorschlag in Höhe von 3'500 Franken sei FM1 nicht eingegangen.

Stellt sich noch die Frage, ob das Seenachtsfest unter den aktuellen Umständen überhaupt stattfindet. Andernfalls müsste wohl weiter über den Vertrag verhandelt werden.