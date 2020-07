Knackpunkt Landesverweis: Bezirksgericht Weinfelden vertagt Urteil gegen mutmassliche Betrügerin Eine Slowakin steht wegen mehrfachen Betrugs vor Gericht. Gewerbsmässiger Betrug und der Betrug an der Sozialhilfe führen beide zu einem obligatorischen Landesverweis – ob dies nun geschieht, muss das Gericht entscheiden.

Das Bezirksgericht Weinfelden musste über einen Betrugsfall entscheiden. Bild: Reto Martin

Eine 38-jährige Slowakin musste sich wegen gewerbsmässigen Betrugs, mehrfachen Betrugs und Urkundenfälschung sowie Geldwäscherei vor dem Bezirksgericht Weinfelden verantworten. Die geständige Angeklagte hatte alle ihr zur Last gelegten Taten im Jahr 2018 begangen.

Die Sozialhilfeempfängerin hatte zweimal einen Einzahlungsbeleg gefälscht, um vom Sozialamt mehr Geld zu erschwindeln. Dazu hat sie laut der Staatsanwaltschaft Bischofszell beim ersten Mal einfach eine 1 vor die 300 Franken geschrieben, um statt die einbezahlten 300 Franken, 1300 Franken Miete geltend zu machen und so mehr Zahlungen des Sozialamts zu erschwindeln.

Beim zweiten Mal änderte sie das Datum auf demselben Beleg ab, um nochmals Geld zu erschleichen. «Was sollte ich denn machen? Der Vermieter wollte die ganze Miete und erst danach konnte ich ja erst Geld vom Sozialamt zurückfordern», versucht sie sich an der Hauptversammlung von Mittwochnachmittag zu verteidigen, als sie der Vorsitzende Richter Pascal Schmid fragt, wie sie darauf komme, einfach ein Dokument zu fälschen.

Gamekonsolen im Internet angeboten

Gewerbsmässigen Betrug wirft die Staatsanwaltschaft der Frau vor, weil sie im November und Dezember 2018 auf zwei Verkaufsplattformen im Internet eine Gamekonsole und ein Tablet anbot, das Geld der vielen Interessenten kassierte, aber die Produkte nie auslieferte. Mit dieser Masche betrog sie insgesamt 36 Personen, bei zweien blieb es beim Versuch. Insgesamt kassierte sie so über 8500 Franken ein.

Den grössten Teil des Geldes hob sie in Bar vom Konto ab, weshalb ihr auch Geldwäscherei vorgeworfen wird. «Es tut mir wahnsinnig leid. Es war nie so geplant, ich wollte auch allen Personen ihr Geld zurück überweisen», sagt die Frau unter Tränen zu den Richtern. «Die Polizei hat aber meine Akten mitgenommen und so habe ich die Listen der Käufer gar nicht mehr. Die Bank hat gesagt, einfach zurücküberweisen geht nicht, also wollte ich von allen Käufern die IBAN, um das Geld zurückzuzahlen», beteuert die Frau.

Sie habe sich auch entschuldigt bei den Käufern und angefangen, das Geld zurückzuzahlen. Zu ihren Beweggründen für diese Betrügereien äussert sich die Angeklagte dahingehend, sie sei von ihrem damaligen Partner terrorisiert worden und habe ihn mit dem Geld etwas besänftigen wollen.

Staatsanwalt verzichte auf Antrag zur Ausweisung

Die Staatsanwaltschaft fordert für die Angeklagte eine bedingte Freiheitsstrafe von zwölf Monaten bei drei Jahren Probezeit, eine Verbindungsbusse von 1500 Franken sowie die Bezahlung der Verfahrenskosten. «Sie hat die Angestellte im Sozialamt in die Irre geführt und später 38 Personen betrogen. Sie hat gewusst, was sie tat, immer wieder Ausreden erfunden, wenn sich Interessenten nach der Ware erkundigt hatten», sagt die Staatsanwältin im Gerichtssaal.

«Ihr Vorgehen ist als arglistig zu werten.»

Von einer Landesverweisung sei jedoch abzusehen, findet die Staatsanwaltschaft zur Überraschung des Gerichts. Die Verteidigerin der Angeklagten ist mit den Anträgen der Staatsanwaltschaft in fast allen Punkten einig. Einzig das Strafmass möchte sie auf neun Monate Freiheitsstrafe bedingt reduzieren. «Meine Mandantin hat die Taten zugegeben, es war ihr erstes Mal mit Internetverkäufen. Sie hatte den Betrug nicht geplant, aber als derart viele Interessenten sich meldeten, hat sie ihr damaliger Lebenspartner überredet, das Geld einzukassieren und ihm auszuhändigen», sagt die Verteidigerin.

Zudem sei die Angeklagte Ersttäterin, geständig und bereue ihre Taten. Von einem Landesverweis sei abzusehen, da die Frau in der Slowakei keinerlei Bezugspersonen habe, sie seit 16 Jahren in der Schweiz lebe und hier auch ihre beiden Kinder seien.

«Da muss die Härtefallklausel zum Zuge kommen.»

Es ist ein juristischer Grenzfall

Zu einem schnellen Urteil kommt es aber nicht. «Wir werden heute kein Urteil eröffnen», sagt der Vorsitzende Richter Pascal Schmid zum Abschluss der Hauptverhandlung.

«Knackpunkt ist der Landesverweis. Gewerbsmässiger Betrug und der Betrug an der Sozialhilfe führen beide zu einem obligatorischen Landesverweis.»

Die von der Verteidigung ins Feld geführte Härtefallklausel sei für schwere Härtefälle gedacht, nicht einfach für jeden Fall. «Das hier ist ein Grenzfall. Aber die Justiz muss das Gesetz anwenden. Es geht nicht, dass man mit Kniffs den Volkswillen umgeht.»

Das Gericht werde deshalb weitere Abklärungen tätigen und Akten einsehen. Zudem warte es das Urteil im gleichzeitig laufenden Scheidungsverfahren der Frau ab. «Erst dann fällen wir ein Urteil.»