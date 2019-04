Klimastreik und Posaunenklänge Die Brass Band Posaunenchor Amriswil hatte zu einem beschwingten und besinnlichen Konzertabend eingeladen und begeisterte mit ihren Darbietungen das Publikum. Barbara Hettich

Die Musiker boten ein eindrückliches Konzert. (Bild: Barbara Hettich)

Lobet den Herrn, oder wie es in der Fanfare des Komponisten Andreas Holdmund heisst: «Praise to the Lord» – damit eröffnete am Samstagabend die Brass Band Posaunenchor in der Evangelischen Kirche Amriswil ihr Jahreskonzert. Ein Konzert, das durch die verschiedensten Stilrichtungen führte, Abwechslung bot und die Botschaft des christlichen Glaubens nicht aus den Augen verlor. Dazu gehörte der Marsch «Punchinello» des Komponisten William Rimmer ebenso dazu wie der swingende Gospel «Down By The Riverside» von Brian Hogg – die Solopassagen mitreissend von Ute Hartwich auf dem Es-Cornet gespielt.

Samtene Töne aus dem Flügelhorn

Philipp Fisch moderierte gekonnt-witzig durch das Programm, Dirigent Micael Dikantsa versprühte ansteckende Freude an der Musik und Martin Keller lockte bei seinem Solo in «I Don’t Know How To Love Him» des Komponisten Andrew Lloyd-Webber samtene Töne aus seinem Flügelhorn. In einer Kirche mit ihrer besonderen Akustik zu spielen ist für eine Brass Band eine Herausforderung. Der Posaunenchor hat dies bravourös gemeistert: Keine schrillen und sich überschlagende Töne waren zu vernehmen, das Konzert war ein Hörgenuss.

Zu einem Konzert des Posaunenchors gehört immer auch ein gedanklicher Input dazu. Silvia Boxler sprach über ein aktuelles Thema, über den Klimastreik der Schüler, der zu Diskussionen Anlass gebe. Mit Tier- und Pflanzenwelt sorgsam umgehen, sei ein Gebot, sich biologisch oder vegan ernähren, eine mögliche Alternative. Aber, so erklärt Silvia Boxler, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, mit was füllen wir unsere Seele?. Jesus sagte: «Ich bin das wahre Lebensbrot.»

«Joyful, Joyful», oder «Freude herrscht» – wie Moderator Philipp Fisch übersetzte – beschloss die Brass Band passend ihr Konzertprogramm, begab sich nach anhaltendem Applaus aber noch auf eine «Mission Impossible» und verabschiedete sich mit dem melodiösen Lied «Würdig ist das Lamm».