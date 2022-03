Kleinkunst Es ist alles nur ein Blöff Was in den letzten Jahren nicht oft der Fall war: Die Show mit Komödiant Michel Gammenthaler im Kulturforum Amriswil war ausverkauft.

Cool ist es, bei einer Veranstaltung im Kulturforum Amriswil in den vordersten Reihen zu sitzen. Wenn Michel Gammenthaler auf der Bühne steht, kann der Abend sogar zu einem Erlebnis werden. Der Komiker und Zauberer hat mit seinem neuen Programm «Blöff» dem Publikum eine Lektion über Schein und Sein erteilt und holte sich dazu «Mitspieler» auf die Bühne. Mit Fränzi mischte er beim Jasstest die Karten, und auch wenn man ihm genauestens auf die Finger schaute, blieb es ein Rätsel, warum die beiden stets die gleichen Karten aus ihrem Stapel zogen.

Michel Gammenthaler ist auch ein Meister der Manipulation und er verblüfte nicht nur Andrea, sondern das ganze Publikum, wie er den Namen erraten konnte, den sie doch so diskret auf einen Zettel geschrieben hatte.

Michel Gammenthaler erklärte die verschiedensten Techniken der Manipulation, und der eine oder andere Zuschauer dürfte sich dabei selbst wieder erkannt haben. Der Komiker gab aber auch Tipps, wie man unbeliebte Anrufer zermürben kann, für beste Unterhaltung war gesorgt. Amüsant erzählte er übers Probesterben, nach dem er sich am Bettpfosten den Zeh gestossen hatte oder wie sein Roboter-Staubsauger den Katzenscheiss in die hintersten Ecken seiner Wohnung verteilte. Oder über einen Kaffee to go, der nicht aus Togo kommt oder wie man mit seiner Lieblingsbeschäftigung nicht erfolgreicher Unternehmer, sondern Vater wird.

Gammenthaler weiss sein Publikum bestens zu unterhalten, der Applaus ist gross. Eine Zugabe hat er nicht, dafür noch einen guten Witz: Geht ein Mann zum Arzt, weil er vermutet, dass seine Frau schwerhörig wird. Der Arzt rät ihm zu einem Selbsttest. Am Abend ruft der Mann in die Küche: «Was gibt es zum Znacht?» Die Frau reagiert nicht, er kommt näher und näher, wiederholt seine Frage. Die Frau reagiert nicht. Schliesslich brüllt er ihr ins Ohr: «Was gibt’s zum Znacht?» Die Frau dreht sich um und sagt: «Wirst Du langsam schwerhörig? Schon dreimal habe ich Dir gesagt, es gibt Koteletts.»

Es habe bei all dem, was derzeit in der Welt passiert, wieder einmal gut getan, einen Abend lang herzhaft zu lachen, sagte eine Zuschauerin nach der Vorstellung.