Kommentar Klare Worte wären im Streit an der Schule Wigoltingen nötig Im Wigoltinger Schulstreit wäre Reden zum richtigen Zeitpunkt Gold wert gewesen. Zu diesem Schluss kommt Redaktorin Sabrina Bächi in ihrem Kommentar zur Schulversammlung vom Dienstagabend. Sabrina Bächi

Schweigen ist Gold, Reden Silber. Im Wigoltinger Schulstreit wäre Reden zum richtigen Zeitpunkt jedoch Gold wert gewesen. Das Schweigen der Schulbehörde an der Versammlung war für viele Anwesende offensichtlich ein Affront.

Redebedarf hätte es gegeben, sogar sehr viel. Doch gleich zu Beginn hat das Statement von Schulpräsidentin Nathalie Wasserfallen klar gemacht: Fragen gibt’s jede Menge, Antworten aber erst im Herbst.

Keine klaren Statements der Behörde

Wigoltingen ist gespalten, und die Behörden-Gegner verstanden es, sich in Szene zu setzen. Ihre akribisch geplanten Einwände liessen die Behörde handlungsunfähig wirken. Die Forderung nach klaren Worten zur Zukunft der Schule und zur Vision ihres Schulleiters sind angesichts des Konflikts berechtigt. Auch hier verpasst es die Behörde, ein klares Statement abzugeben.

Nathalie Wasserfallen ist sichtlich bemüht keine Fehler zu machen. Doch sie kann ihre Stimmbürger nicht am richtigen Ort abholen. Sie hat es an der Versammlung nicht geschafft, das Vertrauen in sich und die Behörde zu stabilisieren. Es wäre wichtig gewesen, brennende Fragen zu beantworten, Visionen zu klären, hinzustehen und klare Worte zu äussern.