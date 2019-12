Das Amriswiler Kirchenzentrum kommt im Mai 2020 an die Urne Im kommenden Frühling kann Evangelisch Amriswil über einen Kredit von 430'000 Franken abstimmen.

Die evangelische Kirche von Südwesten her betrachtet. Rechts von der Kirche soll das Kirchenzentrum gebaut werden. (Bild: Manuel Nagel)

Budgetversammlungen stossen selten auf grosses Interesse bei den Stimmbürgern. Das wird jedoch nicht der Fall sein, wenn die evangelische Kirchgemeinde am 20. Februar im Kirchgemeindehaus zusammenkommt.

Denn jenes Gebäude sowie das denkmalgeschützte alte Pfarrhaus werden an diesem Donnerstagabend im Februar Thema sein – beziehungsweise der geplante Ersatz für die beiden Liegenschaften.

Die Kirchenvorsteherschaft will ein neues Kirchenzentrum bauen, um die derzeit dezentralen Aktivitäten an einem Ort zu konzentrieren. Dies soll östlich der evangelischen Kirche sein, hinter dem Blumengeschäft Iseli.

Kein Entscheid an der Budgetversammlung

Ein Entscheid wird aber nicht an der Budgetversammlung gefällt. «Wir wollen uns am 20. Februar aber mit den Stimmbürgern austauschen, um allfällige Ideen noch in den Projektwettbewerb einfliessen zu lassen», sagt Claudia Schindler, Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft. Bis zur Urnenabstimmung am 17.Mai 2020 sei dafür noch genügend Zeit vorhanden.

Mit dem geplanten Kirchenzentrum könnten alle kirchlichen Aktivitäten in unmittelbarer Nachbarschaft der evangelischen Kirche konzentriert werden. (Bild: Manuel Nagel)

Dann wird die Kirchenvorsteherschaft einen Kredit über 430'000 Franken beantragen. Für die Planung und die Durchführung eines Architektur-Projektwettbewerbs sind 260'000 Franken gedacht. Mit den restlichen 170'000 Franken soll das Siegerprojekt dann weiterentwickelt werden. «Wir wollen im Mai einen Grundsatzentscheid über das Kirchenzentrum herbeiführen», sagt Claudia Schindler.