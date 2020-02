Evangelisch Amriswil diskutiert über das geplante Kirchenzentrum und das Budget An der Kirchgemeindeversammlung von Donnerstag ist mehr Zeit eingeplant, um auch über das neue Kirchenzentrum zu sprechen.

(red) Die Kirchgemeindeversammlung von Evangelisch Amriswil-Sommeri findet morgen Donnerstag, 20. Februar, um 19.30 Uhr, im Kirchgemeindehaus an der Romanshornerstrasse 6 statt. Sie beginnt früher als üblich, weil im zweiten Teil der Zusammenkunft die Besucher im interaktiven Austausch ihre Gedanken zum geplanten Kirchenzentrum einbringen können. Der Behörde sei es wichtig, so Kirchenpräsidentin Claudia Schindler, frühzeitig Gedanken aus der ganzen Gemeinde einzubinden. Der Zeitpunkt dazu sei jetzt ideal, da am 17. Mai über die Durchführung eines Architektur-Projektwettbewerbs für ein Kirchenzentrum abgestimmt werden soll.

Die Kirchenvorsteherschaft will aber nicht nur in die Infrastruktur, sondern vor allem auch in die Menschen investieren. Deshalb schlägt sie vor, einen befristeten Ausbildungsplatz für sozialdiakonische Mitarbeitende im 50-Prozent-Teilpensum zu schaffen. Die Mittel zur Finanzierung liegen bereits vor.

Zudem kommt das Budget 2020 zur Abstimmung. Es basiert auf dem gleichbleibenden Steuerfuss von 22 Prozent und weist einen Verlust von gut 67000 Franken aus.