Weinfelden Sie beten weiter - aber nicht in der Kirche Die Gottesdienste der Katholischen Kirchgemeinde Weinfelden finden während der Sanierung der Kirche in neu eingerichteten Räumlichkeiten statt.

Im Gebetsraum befindet sich eine Maria-Statue und das Tabernakel. Bild: Johanna Lichtensteiger

Wo sich momentan noch die Pro Senectute im katholischen Pfarreizentrum in Weinfelden für eine Veranstaltung einrichtet, werden ab dem kommenden Samstag die Gottesdienste der katholischen Kirchgemeinde durchgeführt. Da die Kirche saniert wird, werden Gottesdienste mindestens für ein Jahr sowohl im Saal des Pfarreizentrums als auch in der Friedhofskappelle gehalten.

Der Weihwasserspender steht beim Eingang des Raumes. Bild: Johanna Lichtensteiger

«Der Ablauf der Gottesdienste wird gleich bleiben, nur der Ort ändert sich. Auch für die Orgelmusik ist gesorgt», sagt Armin Ruf, Leiter der katholischen Kirchgemeinde. Unter der Woche sei der Pfarreisaal wie gewohnt für alle nutzbar, am Samstag werde dann der Altar und der Ambo, der Lesepult, aufgestellt. «So ist der Raum bereit für die italienische Eucharistiefeier um 16.45 Uhr und um 18.30 Uhr auf Deutsch. Auch der Sonntagsgottesdienst wird in den Räumlichkeiten des Pfarreizentrums stattfinden.»

Hochzeiten gibt es nur noch in der evangelischen Kirche

Die Gottesdienste am Wochenende finden unter Zertifikatspflicht statt, damit bis zu 250 Personen teilnehmen können, sagt der Gemeindeleiter: «Unter der Woche gilt dies nicht für die Eucharistiefeiern in der Friedhofskappelle und die Rosenkranzgebete im neu eingerichteten Gebetsraum.» Für Hochzeiten habe man das Gastrecht in der evangelischen Kirche bekommen.

Armin Ruf ist der Leiter der katholischen Kirchgemeinde. Bild: Johanna Lichtensteiger

Der Gebetsraum befindet sich in einem ehemaligen Sitzungszimmer im Erdgeschoss des Pfarreizentrums und wurde so eingerichtet, damit persönliches Beten jeder Zeit möglich ist. Dafür wurden die Maria-Statue, das Tabernakel, die Weihwasserbehältnisse und die Gedenkkerze sowie das Gebetsbuch aus der Kirche in den Raum umgesiedelt.