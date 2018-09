Kirche Kreuzlingen bietet Praktikumsplätze an Die evangelische Kirchgemeinde ist auch Ausbildungsort. Aktuell unterstützt sie einen Vikar und einen angehenden Diakon auf dem Weg zu ihrem Wunschberuf. Kurt Peter

Die zwei Praktikanten Karl Hinz und Marcel Urban (aussen) mit Pfarrer Damian Brot und Diakonin Andrea Bevelaqua. (Bild: Kurt Peter)

«Als zweitgrösste Kirchgemeinde in der Evangelischen Landeskirche Thurgau können und wollen wir ein Ausbildungsort sein», erklärt Pfarrer Damian Brot. Er stellt die beiden Praktikanten Kai Hinz und Marcel Urban vor. Marcel Urban arbeitet seit zwei Jahren in der Kirchgemeinde und absolviert sein Studium berufsbegleitend. Nach 15 Jahren als Militärpolizist mit Einsätzen im In- und Ausland habe sich 2016 die Chance zu einer Neuorientierung ergeben. Sein Ausbildungsgang der Höheren Fachschule Kirche und Soziales in Aarau sei staatlich anerkannt. «Gemeindeanimator – die offizielle Bezeichnung – heisst für mich, für eine lebendige Gemeinde zu sorgen.» Als Diakon dürfe er keine Taufen oder Beerdigungen durchführen. Er könne, aber müsse keine Gottesdienste gestalten.

Angehender Pfarrer war in der Privatwirtschaft

Vikar Kai Hinz hat als Quereinsteiger sein Theologiestudium in Basel und Zürich abgeschlossen. Den Studiengang konnte er in drei Jahren absolvieren, weil er bereits ein abgeschlossenes Hochschulstudium vorweisen konnte. «Nach dem Betriebswirtschaftsstudium habe ich 30 Jahre in der Wirtschaft gearbeitet, bis eine Neustrukturierung in der Firma eine Neuorientierung nötig machte.» Zur Berufswahl habe ihn auch der absehbare Pfarrermangel bewogen. In Kreuzlingen absolviert Hinz seit August sein Vikariatsjahr.

Als gemeinsames Projekt starten Damian Brot, Marcel Urban und Kai Hinz einen Glaubenskurs unter dem Titel «Kaum zu glauben». An vier Tagen werde die Gemeinschaft grossgeschrieben. Die Fragen des Glaubens sollen diskutiert und betrachtet werden, es werde aber auch gekocht.