Kirche «Die Finanzen sind im Lot»: Das Budget der Evangelischen Kirchgemeinde Romanshorn-Salmsach sieht ein kleines Plus vor Neu in der Synode sitzt Daniel Engeli. Die Kirchenmusik erfährt eine neue Ausrichtung. Über die Sanierung des Pfarrhauses in Salmsach können die Kirchbürger im Mai abstimmen.

Die evangelische Kirche Romanshorn. Bild: Reto Martin

Mit einem Ertrag von 2‘318‘000 Franken und Ausgaben von 2‘294‘100 Franken sieht das Budget 2022 ein leichtes Plus von 23‘900 Franken vor. Dank grösserer Steuereinnahmen kann zudem die Ausfinanzierung der Pensionskasse als abgeschlossen betrachtet werden: «Die Finanzen sind grundsätzlich im Lot», erklärte der Finanzverantwortliche der Kirchgemeinde, Herbert Tobler, an der Gemeindeversammlung am Montagabend. Die 42 anwesenden Kirchbürgerinnen und Kirchbürger genehmigten das Budget einstimmig und sagten Ja zum Steuerfuss von 25 Prozent.

Für Diskussionen sorgten die geplanten Wärmepumpen beim Pfarrhaus Salmsach, die Sanierung des Kiesplatzes bei der Kirche Romanshorn und etwaige Fremdparkierer sowie die Lohnkosten für Friedhofwart und Mesmer. Tobler zeigte auf, wie der Finanzplan der kommenden Jahre aussehen könnte: Angedacht sind da etwa Fenstersanierungen mitsamt Installation einer Solaranlage beim Kirchgemeindehaus, der Umbau des Salmsacher Pfarrhauses, ein möglicher Ersatzkauf für die Wohnung an der Feldeggstrasse oder die Erweiterung der Mesmerwohnung.

Assistenzmodell und Neuausrichtung der Kirchenmusik

Vorgängig hatte Präsidentin Jeannette Tobler über das Assisstenzmodell (Entlastung der Präsidentin von operativen Aufgaben) und die Neuausrichtung der Kirchenmusik informiert: Daselbst ist neu Bruno Sauder mit einem 60-Prozent-Pensum als Kirchenmusiker tätig, Silvia Seipp leitet weiterhin den Kinderchor Singvögel, Daniel Engeli wird Organistendienste leisten, Andreas Walder musikalisch in den Heimen zuständig sein.

Im Anschluss daran wurden vier Sitze in der Synode bestellt: Daniel Engeli wurde neu (mit 38 Stimmen) gewählt, Oliver Kopeinig (39), Judith Müller-Keller (36) und Walter Scherrer (35) wurden im Amt bestätigt. Ebenso einstimmig wurde eine Änderung in der Gemeindeordnung zu den Publikationsorganen genehmigt – genauso wie die Änderungen im Personalreglement in Sachen Nichtbetriebsunfallversicherung, Ferien und Entschädigungen.

Abstimmung über Umbau des Pfarrhauses in Salmsach im Mai

Ebenso informierte Jeannette Tobler mit Bildern und Hintergründen zum geplanten Umbau des Pfarrhauses Salmsach und dem Spielplatzprojekt: «Am 28. März stellen wir die Pläne und Kosten an einer öffentlichen Veranstaltung vor, am 15. Mai wird an der Urne darüber abgestimmt.» Zum Abschluss schaute Martina Brendler auf verschiedene, erfolgreiche (Spende-)Projekte zurück und verwies auf die geplante Gemeindereise «Waldenser» ins Piemont, vom 27. Mai bis 3. Juni.