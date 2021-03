Kinderpornografie 60'000 Bilder von nackten Knaben auf dem PC – 17 Monate Freiheitsstrafe für Thurgauer Das Bezirksgericht Weinfelden verurteilt einen 48-Jährigen wegen mehrfacher Pornografie und Anstiftung zu Pornografie. Der geständige Beschuldigte muss sich einer Therapie unterziehen.

Der Schriftzug über dem Gerichtssaal im Weinfelder Rathaus. Bild: Reto Martin

Die gespeicherten Bilder und Videos sprengten fast die Festplatten auf den PCs und Handys des Beschuldigten. Insgesamt fast 60'000 Bilder und über 200 Videos mit kinderpornografischem Inhalt hatte der Mann über die Jahre aus dem Internet heruntergeladen und gespeichert. Die Staatsanwaltschaft Bischofszell fordert Schuldsprüche wegen mehrfacher Pornografie, mehrfacher Anstiftung zu Pornografie und mehrfacher versuchter Handlungen mit Minderjährigen gegen Entgelt gegen den Mann. Sie fordert eine bedingte Freiheitsstrafe von 17 Monaten und eine Busse von 3000 Franken.

Am Dienstag fand der Prozess gegen den geständigen 48-Jährigen aus dem Mittelthurgau statt. Der Beschuldigte ist ein grosser Mann mit kräftigen Händen und schütterem Haar. Bei der Befragung durch den vorsitzenden Richter Emmanuele Romano gesteht er alle ihm zu Last gelegten Straftaten ein. «Das stimmt alles», antwortet er nach jedem Abschnitt der Anklageschrift, die der Richter ihm vorliest.

Chat mit Minderjährigen

Nebst den unzähligen Bildern und Videos auf seinen Speichermedien, die vorwiegend nackte Knaben in aufreizenden Posen zeigen, können die Strafverfolgungsbehörden dem Beschuldigten auch nachweisen, dass er in den Jahren 2015 bis 2018 auf diversen Chatforen versucht hat, mit Minderjährigen in Kontakt zu treten. Zwei 15-jährigen Chatpartnern bot er Geld, wenn sie zu ihm kämen und sich nackt fotografieren lassen und er sie oral befriedigen darf. Zu den Treffen kam es dann aber nicht.

Ebenfalls im Rahmen von Chats kontaktierte der Beschuldigte sechs Jugendliche und bat sie um Nacktfotos. Vier folgten der Bitte, zwei lehnten ab. «Fühlen sie sich nur von Minderjährigen angezogen oder auch von Erwachsenen?», will der Richter vom Beschuldigten wissen. Der Mann antwortet:

«Es ist meine sexuelle Neigung. Aber ja, ich habe auch Fantasien von Erwachsenen.»

Was er denn gegen seine pädophile Neigung tue, will der Richter weiter wissen. «Ich mache eine Therapie bei der Forio in Frauenfeld. Das hilft mir sehr. Seither suche ich keine solchen wilden Sachen mehr und chatte auch nicht mehr mit Jungen», antwortet der Beschuldigte.

«Es war wie eine Droge»

Der Beschuldigte gibt an, all die Bilder schon vor vielen Jahren gelöscht zu haben. Aber dann habe es ihn wieder gepackt. «Es war wie eine Droge», sagt er. Und auf die Frage, ob er denn garantieren könne, dass er nicht rückfällig werde, sagt der Mann.

«Das kann ich garantieren, weil ich weiss, dass ich grosse Fehler gemacht habe. Ich will das nicht mehr.»

Weil der Prozess im abgekürzten Verfahren durchgeführt wird, sind sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung über die Strafpunkte und die Strafzumessung einig. Nach kurzer Beratung bestätigt das Gericht die Strafanträge. Zusätzlich zur bedingten Freiheitsstrafe und der Busse muss der Beschuldigte die Verfahrenskosten von rund 20'000 Franken bezahlen. Zudem muss er die psychotherapeutische Behandlung während der Probezeit von drei Jahren weiterführen, die er bereits freiwillig begonnen hatte vor zwei Jahren.

Die Neigung verschwindet nicht von alleine

Bei der Urteilsbegründung sagt der vorsitzende Richter: «Die Delikte sind nicht harmlos und sie heizen die Kinderpornografie-Industrie an.» Aber die Ausführungen der Staatsanwaltschaft seien nachvollziehbar und das Strafmass angemessen.

«Wir glauben ihm, dass er alles versuchen wird, das in Zukunft zu verhindern. Und Kinder wirklich angefasst hat er nie.»

An den Beschuldigten gerichtet sagt er: «Wichtig scheint uns, dass Sie die Therapie auch nach den drei Jahren weiterführen. Das ist eine Neigung, die ja nicht einfach so verschwindet. Es ist freiwillig, aber wir hoffen Sie ziehen das weiter.»