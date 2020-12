Kinderbetreuung Umfrage hat ergeben: Die Bürgler wollen mehr Kinderbetreuung Die Politische und die Volksschulgemeinde Bürglen wollen die familienergänzende Betreuung etablieren. Dank einer Umfrage weiss die Projektgruppe nun, wo sie ansetzen soll.

Eine Kita wie die Bärenhöhle Frauenfeld fehlt derzeit noch in Bürglen. Bild: Andrea Stalder (Frauenfeld, November 2018)

Einen Kinderhort gibt es in Bürglen nicht, wäre aus Sicht der Bevölkerung aber sinnvoll. Das zeigt eine Befragung, welche die Volksschulgemeinde und die Politische Gemeinde Bürglen dieses Jahr durchgeführt haben. An alle Haushalte mit Bewohnern im Alter von 18 bis 55 Jahren wurden Fragebögen verschickt. 188 oder 13 Prozent kamen ausgefüllt zurück, was die Urheber als ansprechend bezeichnen.

Nur schon auf die Grundsatzfrage, ob sie denn ein künftig erweitertes Betreuungsangebot in Anspruch nehmen würden, antworten rund 60 Prozent der Befragten mit Ja. Am meisten Zuspruch mit 85 Prozent findet ein Kinderhort, 61 Prozent wünschen sich eine Kindertagesstätte, nur deren 25 Prozent Tagesfamilien. Das geht aus einer Mitteilung der Volksschulgemeinde und der Politischen Gemeinde Bürglen hervor.

Verwandte sind die beste Ausweichvariante

Heute ist es so, dass in drei Vierteln der Fälle von Fremdbetreuung der Kinder Verwandte zum Zug kommen, daneben Freunde oder Nachbarn (siehe Grafik). Spielgruppen werden nur von wenigen Familien genützt, Tagesfamilien gibt es fast keine.

Derzeitige Kinderbetreuungs-Nutzung in Bürglen Laut der Umfrage unter den Einwohnern von Bürglen sind das die am häufigsten genutzen Betreuungsangebote. Verwandschaft Freundeskreis Nachbarschaft Hort Spielgruppe Kita Tagesfamilien 0 20 40 60 80 Nutzungsgrad in %

Die Steuergruppe und das Projektteam unter Leitung von Gemeinderätin Barbara Keller Foletti nehmen nun auf Basis der Befragungsergebnisse die Erarbeitung eines Konzeptes für familienergänzende Betreuung in Angriff. Nach dessen Vorliegen werden die Behörden die Finanzierbarkeit beurteilen. Zum Schluss werden die Stimmbürger über eine allfällige Umsetzung befinden.