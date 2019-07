Kinder und Hunde wetteifern in den Kreuzlinger Hindernisparcours Bei der Bodensee-Arena treffen sich an diesem Wochenende die besten Nachwuchs-Hundesportler der Welt. Das Niveau am European Open im Agility ist entsprechend hoch. Hannah Engeler

8 Bilder Die besten Nachwuchs-Hundesportler sind zu Gast in Kreuzlingen

Wer dieses Wochenende im Gebiet Klein-Venedig unterwegs ist, den werden stetiges Hundegebell und anfeuernde Rufe empfangen. Jugendliche in athletischer Kleidung tragen ihre geliebten Vierbeiner herum. Die Kampfrichter beobachten hoch konzentriert die Leistung im Parcour. Auf den Fussballfeldern der Bodenseearena findet während drei Tagen das Junior European Open (JEO) statt. Die Veranstaltung für Agility zieht junge Teilnehmer aus der ganzen Welt an.

Der Hund fördert Freundschaften

«Diese Veranstaltungen sind für uns eine Möglichkeit, die Welt zu sehen - ein Familienurlaub», sagt eine Amerikanerin, die nach Kreuzlingen gereist ist, um ihre 18jährige Tochter beim Wettbewerb zu unterstützen. Trotz des Konkurrenzkampfs würden die Jugendlichen Freundschaften mit anderen Teilnehmern schliessen, welche über Jahre bestehen bleiben.

Die Internationalität des JEOs ist allgegenwärtig. Bereits auf dem Campingplatz sieht man Flaggen etlicher Länder - Belgien, UK, Japan. Einige Mädchen haben ihre Landesfarben ins Haar geflochten oder auf ihre Wangen gemalt.

Auf dem Wettkampfgelände hört man unterschiedliche Sprachen von allen Seiten. Die «Hopp Schwiiz»-Rufe dominieren. Das Gastgeberland stellt die grösste Mannschaft. Auch die Lautsprecherdurchsagen setzen auf einen Sprachenmix. Ein Hund sei gefunden worden. «You can get him am Infostand», sagt der Sprecher.

Jeder feuert jeden an

Das Schönste beim Agility sei, dass man Zeit mit seinem Hund verbringt und dabei Spass hat, sagt Svenja Brenzikofer. «Der Erfolg schweisst zusammen», meint die Schweizer Teilnehmerin. Die 16jährige betreibt den Sport seit acht Jahren mit dem Familienhund. Dass der Spass von grösserer Priorität ist als das Gewinnen, sieht man daran, dass jeder jeden anfeuert und die Hunde auch nach Patzern nicht gerügt werden.

Das Niveau am JEO ist beeindruckend. Die Veranstaltung ist sogar grösser als die Agility-WM für Erwachsene. Dass diese in der Schweiz durchgeführt werden könne verdanke das OK der Offenheit des Teams der Bodenseearena, sagt Roman Brändli. «Die Infrastruktur hier ist perfekt.»