Kinder schnuppern in der Musikschule Bischofszell Am Schnuppermorgen der Musikschule konnten Kinder erste Kontakte mit verschiedenen Instrumenten knüpfen. Erwin Schönenberger

Konzentriert und mit voller Puste: Kinder am Schnuppermorgen der Musikschule Bischofszell. (Bild: Erwin Schönenberger)

Ein Instrument spielen zu lernen, ist für viele Kinder und ihre Eltern erstrebenswert. Dies zeigte sich am Schnuppermorgen der Musikschule Bischofszell vom Samstag. Im «Haus der Musik» an der Steigstrasse empfingen schon beim Eingang alle möglichen Klänge die Besucher, und aus allen Zimmern mit den offenen Türen erklangen die ersten Töne der Kinder, die mit ihren Eltern die Gelegenheit ergriffen, sich eine Übersicht über die Angebote der Musikschule Bischofszell zu verschaffen.



Das richtige Instrument finden

Die Auswahl des gewünschten Instruments fällt den Kindern beim grossen Angebot der Musikschule recht schwer. Dank der Mithilfe der anwesenden Musiklehrpersonen konnten sich die künftigen Musikanten aber ein gutes Bild davon machen, was es braucht, um Freude an einem Instrument zu haben. Und was für ein Erlebnis, wenn nach einer kurzen Anleitung dem Instrument die ersten Töne entlockt werden konnten! Dank der einfühlsamen Instruktion der Fachlehrpersonen und der Unterstützung der Eltern werden sicher einige Kinder den Zugang zum Wunschinstrument geschafft haben.



Dass die Musikschule Bischofszell mit dem «Haus der Musik» ein Zentrum erhalten hat, freut die Schulleiterin Verena Weber besonders. Die ideale Einrichtung der Zimmer ermöglicht einen einwandfreien Unterricht, und vor allem haben die Lehrkräfte hier auch Gelegenheit zu Kontakten untereinander. Stabile Schülerzahlen zeigen, dass die Musikschule Bischofszell auf dem richtigen Weg ist. Und immer wieder wird das Angebot den Bedürfnissen angepasst. So wird neben den bisherigen Instrumenten auch Unterricht mit dem Schwyzerörgeli angeboten. Neben den rund 30 Instrumenten stehen auch Tanz oder Gesang im Angebot. Interessenten finden weitere Informationen auf der Homepage der Musikschule Bischofszell. Auch Schnupperlektionen können über die Schulleitung vereinbart werden.