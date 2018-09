Kinder feiern bunt in Bischofszell Unter dem Motto «Rummelplatz» verwandelte sich die Bitzihalle-Wiese am Samstag in einen kunterbunten Jahrmarkt. Trudi Krieg

Starjongleur Comedie Star unterhält die Kinder. (Bild: Trudi Krieg)

Von oben sah der Festplatz aus wie ein lebendiges Wimmelbuch von Ali Mitgutsch. Was es da alles zu entdecken und erleben gab! Der Starjongleur Comedie Star bezog die Kinder als Assistenten mit ein in seine Kunststücke und las Vegas mässige Zaubershow. Das Karussell drehte sich endlos zu Drehorgelmusik. Vereine wie Ludothek, Jungwacht, Blauring, die Kindertagesstätte Kibi, Spielgruppe und Royal Rangers waren vor Ort mit Spielen und Informationen. Verwegene übten sich an der Kletterwand der Pfadi. Ab und zu kam der Pferdekutscher vorbei und lud ein zu einer Fahrt durch das Städtchen.

Schabernack und Spiele

Ein Clownpaar zog mit einem Wägeli mit allerlei Utensilien über den Platz und brachte grosse und kleine Kinder zum Lachen mit ihrem Schabernack. Büchsenschiessen, Ballonwettbewerb und Kinderschminken im Indianerzelt waren im Angebot, und das alles bei freiem Eintritt. Es nutzten denn auch zahlreiche Eltern mit Kleinkindern sowie grössere Kinder und Jugendliche das Rummelfest vor Ort. Bratwurstduft wies den Weg zur Festwirtschaft, wo die Grossen verweilen konnten, während die Kleinen im grossen Sandkasten ihre Sandtorten backten oder die Baumaschinen in Aktion setzten. Das Wetter hatte es gut gemeint. Am Vorabend regnete es noch, aber am Kinderfest war es wieder sommerlich schön. Die Jungschärler konnten ihr Schlangenbrot auf offenem Feuer backen.