Kettlebell Coach besucht Romanshorner Fitnessstudio

Steve Cotter wurde am 17. Januar 1970 in New York geboren. Er ist einer der grossen Namen und Pionier, wenn es um Kettlebells geht. Die Kettlebell ist ein Nischenprodukt in der Fitnesswelt und stammt ursprünglich aus Russland. Man trainiert damit keine isolierten Muskeln, sondern ganze Muskelgruppen überall im Körper. Cotter ist seit über dreissig Jahren als Fitnesstrainer aktiv und betreibt Sportarten wie Qi Gong und Martial Arts. Das Gesundheitsmagazin «Men’s Health» hat ihn als einen der Hundert fittesten Menschen aller Zeiten ausgezeichnet. Als einer der ersten Kettlebell-Coaches im Westen hat er schon über 60 Länder in allen Kontinenten bereist, um Trainer auszubilden. Cotter lebt mit seiner Frau in San Diego und hat dort Kinesiologie studiert. Der 49-Jährige ist ausserdem Gründer der Internationalen Kettlebell- und Fitness-Föderation sowie Autor von mehreren Büchern rund um das Thema Kettlebells und Fitness. (pas)