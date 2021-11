Kemmental Zu schnell vorgeprescht: Behörde muss bezüglich Schulraumerweiterung in Alterswilen nochmals über die Bücher Die Schule Alterswilen benötigt mehr Platz. Nur ist sich die Schulgemeinde uneins darüber, auf welchem Weg dies geschehen soll. Eine Gesamtplanung soll nun zeigen, ob ein Erweiterungsbau oder ein Abriss samt Neubau eines ganzen Gebäudetrakts vonnöten ist. Für die Planung haben die Stimmberechtigten an der ausserordentlichen Schulversammlung einen Kredit über 220'000 Franken genehmigt.

Die Schulanlage in Alterswilen platzt aus allen Nähten. Anstatt der kantonalen Richtlinie von neun Quadratmetern stehen den Lehrpersonen pro Kind jeweils nur sechs Quadratmeter zum Unterrichten zur Verfügung. Neuer Schulraum muss deshalb her, vor allem weil die Prognosen für die nächsten Jahre einen weiteren Zuwachs an Primarschülerinnen und -schülern erwarten lässt.

Im April beantragte die Schulbehörde deshalb einen Baukredit über fünf Millionen Franken, um einen Anbau auf dem Schulgelände zu realisieren. Nach Kritik an den Kosten und allgemein an der Informationskultur seitens der Behörde wurde das aus einem Wettbewerb hervorgegangene Projekt jedoch denkbar knapp mit 62 zu 61 Stimmen abgelehnt.

Stimmberechtigte nicht mit ins Boot geholt

An der ausserordentlichen Versammlung vom Mittwochabend zeigt sich Schulpräsidentin Isabelle Wepfer selbstkritisch:

«Es lief nicht alles optimal. Wir wollten aufgrund der steigenden Schülerzahlen eine schnelle Lösung präsentieren und haben dabei vergessen, die Stimmberechtigten mit ins Boot zu holen.»

Im Nachgang der verlorenen Abstimmung suchte die Schulbehörde deshalb den Kontakt zu den Kritikern und engagierte Reto Mästinger vom Bauingenieurbüro Planimpuls als «neutrale Mittelsperson». Mästinger lässt dann vor den 110 versammelten Stimmberechtigten die Geschehnisse und den Handlungsdruck aufgrund der steigenden Schülerzahlen noch einmal Revue passieren und erläuterte das weitere Vorgehen.

«Ein kompletter Neustart wäre widersinnig, da die Bedürfnisse und Vorgaben genau die gleichen sind wie zuvor.»

Jedoch soll das siegreiche Wettbewerbsprojekt weiter ausgearbeitet werden, damit es einerseits als eigenständiger Bau funktionieren kann und andererseits verlässliche Vergleichszahlen zur Verfügung stehen. Gleichzeitig zeigt sich, dass für die Schulanlage Alterswilen eine langfristige Vision und Strategie vonnöten ist. Um diese ausarbeiten zu können, beantrage die Schulbehörde nun einen Gesamtplanungskredit für die Schulanlage Alterswilen in Höhe von 220'000 Franken.

Kritiker sind für einen Abriss samt Neubau

Über den Sommer wurde zudem das Gespräch mit der Kritikergruppe «62:61» gesucht. Diese brachte einen neuen Lösungsansatz ins Spiel, welchen den Abriss eines der bestehenden Schulgebäude und einen Neubau vorsieht. Was im ersten Moment mehr Kosten verursacht, soll langfristig Unterhaltskosten und weitere Ausbauarbeiten verhindern. Zudem könnten mit einem Schlag alle Gebäude durch einen Lift barrierefrei gestaltet werden.

Dieser Alternativvorschlag wurde von der Schulbehörde aufgenommen und mit in den Planungskredit integriert. Eine breit abgestützte Planungskommission hat nun zum Ziel, zwei vergleichsfähige Projekte zu evaluieren und zu entscheiden, wie es weitergehen soll. Mästinger sagt:

«Egal ob Erweiterungsbau oder Abbruch samt Neubau. Ich bin überzeugt, dass die schlussendliche Lösung gestärkt aus diesem Prozess hervorgehen wird.»

Die Stimmberechtigten sind mit diesem Vorgehen einverstanden und genehmigen den Gesamtplanungskredit mit nur einer Gegenstimme.