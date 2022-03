Amriswil Keine Opposition, aber ... Die Stadt Amriswil informiert zum geplanten Bushof und Bahnhofplatz – und erhält nebst Lob auch einige Anregungen für Verbesserungen.

Obwohl die Abstimmung zu Bushof und Bahnhofplatz am 15. Mai nicht unumstritten ist, sind dennoch nur rund 60 Amriswilerinnen und Amriswiler zur Infoveranstaltung ins Pentorama gekommen. Bild: Manuel Nagel

Den Apéro riche am Ende der Veranstaltung hatten sich die rund 60 Anwesenden verdient und erduldet, denn es war ein ausführlicher und umfassender Infoanlass der Stadt zum geplanten Bau des Bushofs und zur Neugestaltung des Bahnhofplatzes. Rund eineinhalb Stunden sprachen Stadtpräsident Gabriel Macedo sowie drei Vertreter des Planerteams und stellten das Projekt den Interessierten im Pentorama vor.

Erneut wurde an diesem Abend klar, dass es um viel mehr als nur einen neuen Bushof, das Pflanzen von ein paar Bäumen und um die Verschiebung von ein paar Parkplätzen geht – dass die Angelegenheit weitaus komplexer ist und das Schrauben an einzelnen Rädchen Auswirkungen auf das ganze System haben.

Vielleicht hielt gerade diese Komplexität mehr Bürgerinnen und Bürger davon ab, sich aus erster Hand zu informieren, denn unter den 60 Leuten waren mehr als die Hälfte Vertreter der Stadt, der Partien, der involvierten Interessensgruppen und Bürgerinnen und Bürger, die sich auch sonst politisch aktiv in Amriswil betätigen. Einige von diesen meldeten sich nach den Ausführungen zu Wort, etwa die beiden SVP-Granden Andreas Niklaus und Karl Spiess.

Es muss etwas gehen auf der Nordseite des Bahnhofs

«Ich bin ein Befürworter dieses Busbahnhofs, Amriswil braucht das», stellte Spiess gleich zu Beginn klar, doch es habe doch einige Punkte, die unbefriedigend seien. «Die Nordstrasse ist eine Fehlplanung, da braucht es dringend Massnahmen. Viele Anwohner dort machen die Faust im Sack.» Spiess sprach damit das erhöhte Verkehrsaufkommen nördlich der Bahngeleise an, wenn dann sämtliche Langzeitparkplätze dort zu finden sind. Diesbezüglich müsse man auch bei der Kreuzung Rüti- und Poststrasse etwas machen, wo der oft geschlossene Bahnübergang nach Sommeri für Stau und gefährliche Situationen sorge. Ausserdem pflichte er seinem Vorredner Andreas Niklaus bei: Das Regime bei den Kurzzeitparkplätzen könne so nicht funktionieren, das sei eine Lösung von Schreibtischtätern.

Die Zu- und Wegfahrt bei den Kurzzeitparkplätzen sei nicht zu Ende gedacht, finden Kritiker. Sie fordern eine bessere Lösung. Bild: PD

Niklaus nahm zwar nicht ganz so harsche Worte in den Mund, bezeichnete das Projekt in seiner Gesamtheit ebenfalls als «gut, ja sehr gut», doch man habe an diesem Abend nur gehört, was sehr gut gelöst worden sei. Er wolle deshalb auf die Punkte aufmerksam machen, die in seinen Augen nicht so glücklich gelöst seien. Es habe beispielsweise überhaupt keine Zielsetzung bezüglich der Parkierung gegeben – was dann auch nicht überprüft worden sei.

Als Kompromiss einen oder zwei Parkplätze opfern

Andreas Niklaus konzentrierte sich in seiner Kritik vor allem auf die Kurzzeitparkplätze: Von diesen sollen 14 Stück auf der Südseite westlich der Unterführung entstehen. «Das sind grundsätzlich zu wenige», sagte Niklaus im Hinblick auf die Stosszeiten. «Wir haben aber auch gehört, es gebe noch Ausbaumöglichkeiten östlich der Unterführung.» Er appelliere an die Stadt, dass man dann diese 20 oder 21 Parkplätze nach der Abstimmung nicht einfach vergesse.

Der wunde Punkt des Projekts sei aber die Ein- und Ausfahrt zu den Kurzzeitparkplätzen bei der Velostation Ost, sagte Niklaus. Diese sei unmittelbar bei der Einmündung der Unteren Bahnhofstrasse. Diese sei gemäss einem Gutachten heute schon eher überlastet. Ein weiteres Problem sei die Ein- und Ausfahrt an derselben Stelle. Viele würden wohl einfach jemanden kurz aus- oder einladen. «Das gibt wohl ein ziemliches Ghetto, wenn dort drin alle ihr Auto wenden müssen.»

Als Kompromiss schlägt Andreas Niklaus vor, dass man allenfalls sogar einen oder zwei Parkplätze opfern müsste, um dafür eine bessere Lösung zu erhalten. Sonst sei aber gerade die Trennung von Fussgängern, Velos und Autos verkehrstechnisch sehr gut gelöst, findet Niklaus.