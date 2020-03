Kein Wahlkampf, keine Wahl: Primarschulgemeinde Kreuzlingen sagt die geplante Wahl für die Schulbehörde ab Am 19. April hätten sich drei Kandidierende für die Kreuzlinger Primarschulbehörde zur Wahl gestellt. Hätten, denn nun ist die Wahl wegen des Corona-Virus abgesagt.

Das Schulpräsidium Kreuzlingen verschiebt die geplante Wahl. (Bild: Donato Caspari (24.09.2018))

Gleich drei wollen sich in der Primarschulbehörde Kreuzlingen engagieren. Mechthild Täschler, Martin Lorenz und Andreas Schreiber müssen sich nun aber noch ein wenig gedulden. Die Wahl, die für Sonntag, 19. April, vorgesehen war, findet nicht statt. «Hierfür gibt es zwei Gründe», sagt Schulpräsidentin Seraina Perini.

Einerseits müsse im Zuge der Corona-Krise auch das Wahlpodium vom kommenden Mittwoch abgesagt werden.

«Das hat zur Folge, dass sich die Bevölkerung kein Bild von den Kandidierenden machen kann.»

Seraina Perini, Schulpräsidentin.

(Bild: Donato Caspari)

Denn auch sonst finde kein Wahlkampf statt. «Selbst Begegnungen auf der Strasse fallen weg», sagt Perini. Andererseits gehe es um den Schutz der Stimmenzähler. «Diese Personen wollen wir schützen», sagt Perini. Es sei nicht zwingend, die Wahl durchzuführen. «Die Primarschulbehörde ist auch entscheidungsfähig, wenn sie nicht vollständig besetzt ist.»

Wann die Wahl nachgeholt werden kann, sei derzeit noch offen und hänge in erster Linie davon ab, wie die weiteren Weisungen des Bundes ausfallen.

Nur wenige Kinder nutzen das Betreuungsangebot

Wie im ganzen Kanton findet auch in Kreuzlingen seit Anfang Woche kein Schulunterricht vor Ort mehr statt. Gemäss Perini nehmen in der Stadt drei Prozent der 1307 Primarschüler das Betreuungsangebot, das keine Form von Unterricht sei, in Anspruch. Die Hortangebote, welche gemäss Weisung von Bund und Kanton weiter bestehen, würden aktuell von sechs Prozent der Kinder besucht.

«Grossmehrheitlich wurden die Massnahmen von den Eltern gut aufgenommen», sagt sie, «die Solidarität ist gross.» Entsprechend würden viele Eltern eine eigene Betreuung für ihre Kinder organisieren, ohne dass Grosseltern einspringen müssten.

«Das Betreuungsangebot wird von jenen genutzt, die wirklich darauf angewiesen sind.»

Auch die rund 250 Lehrpersonen seien gefordert. «Der Berufsauftrag besteht nach wie vor», sagt Perini. Sie würden unter anderem Aufgaben für die Primarschülerinnen und -schüler für das Lernen at Home, sprich den Fernunterricht zusammenstellen. «Diese werden den Kindern digital oder analog zur Verfügung gestellt.»