Kaum Entrüstung: Die Kreuzlinger erwarten gelassen das neue Asylzentrum Am 1. März wird aus dem Empfangs- und Verfahrenszentrum ein Bundesasylzentrum ohne Verfahren (BAZoV). Die Verantwortlichen des Bundes informierten am Freitagabend die Kreuzlinger Bevölkerung über die bevorstehenden Änderungen. Urs Brüschweiler

Roger Boxler, künftiger Leiter der Asylregion Ostschweiz, informierte am Freitagabend im Ulrichshaus die Kreuzlinger Bevölkerung. Gerechnet hatte man mit mehr Besuchern, als die etwa 60, die erschienen. (Bild: Andrea Stalder)

An anderen Orten hätten die Verantwortlichen vielleicht Schutzhelme anziehen müssen. Aber nicht in Kreuzlingen. Roger Boxler, künftiger Leiter der Asylregion Ostschweiz, und sein Stellvertreter Martin Liechti referierten am Freitagabend im Ulrichshaus vor rund 60 Einwohnerinnen und Einwohner über die zu erwartenden Veränderungen. Flüchtlinge, die in Kreuzlingen ein Asylgesuch einreichen wollen, werden künftig nach Altstätten im Kanton St. Gallen weitergeschickt. An der Döbelistrasse in Kreuzlingen werden jene Personen untergebracht, die auf einen Entscheid warten oder die Schweiz verlassen müssen.



sagte Martin Liechti. Die Zusammenarbeit mit Stadt, Kanton und den verschiedensten Organisationen sei sehr gut. Das wolle man so weiterführen. Die Beschäftigungsprogramme, etwa in Zusammenarbeit mit dem Verein Agathu, würden alle weitergeführt. Auch auf die Seelsorger und die Hilfswerke wolle man nicht verzichten. An den zuständigen Sicherheitsfirmen ändere sich vorderhand ebenfalls nichts. Im Innern des Zentrums sei die Securitas zuständig, die Patrouillen in der Umgebung übernehme die Firma Abacon. Liechti erwähnte eine Hotline für die Bevölkerung. Unter 058 480 53 23 sei immer jemand zu erreichen.

Aus dem heutigen Empfangs- und Verfahrenszentrum (EVZ) wird ein Bundesasylzentrum ohne Verfahren (BAZoV). Das Gebäude an der Döbelistrasse in Kreuzlingen wird noch umgebaut von heute 290 Betten auf künftig 310 Plätze. (Bild: Nana do Carmo)

Beschulung durch die Schulgemeinde Kreuzlingen

Neu sei, dass die Beschulung der Flüchtlingskinder organisiert werden müsse. Die Schulgemeinde Kreuzlingen habe bereits Lehrer angestellt. «Es gibt noch einige Fragen zu klären, aber es sieht gut aus», berichtete Liechti.

Roger Boxler richtete einen aufrichtigen und herzlichen Dank an die Stadt und ihre Einwohner für die jahrelange gute Zusammenarbeit. «Es wird auch weiterhin so gut gehen.»

Sicherheitsbedenken wurden zerstreut

Etwas kritischer wurde die Stimmung, als die Reihe an den Besuchern war, ihre Fragen an die Verantwortlichen von Bund, Kanton oder Polizei zur richten. FDP-Gemeinderat Alexander Salzmann wollte etwa wissen, ob man erwarte, dass die Anzahl der untergetauchten Personen sich erhöhe und was das für die Sicherheit bedeute. Martin Liechti berichtete von Erfahrungen aus Embrach ZH, wo bereits ein solches BAZoV in Betrieb gegangen ist.

Viele tauchen unter, aber bleiben dann nicht in der Nähe

Es gebe viele Personen die untertauchten. Aber es zeige sich, dass diese nicht in der Nähe des Zentrums bleiben, sondern ins Ausland reisten oder die Nähe der grossen Städte suchten. Roger Boxler ergänzte, dass dies kein neues Phänomen sei. «Es passiert wegen der beschleunigten Verfahren jetzt einfach früher.»

Ärgerliches für die Anwohner

Anwesend waren auch einige direkte Anwohner des heutigen Empfangszentrums. Sie berichteten von Littering und anderen Ärgernissen. Eine Frau erzählte, dass gerade kürzlich wieder eine Person im Schlafsack in ihrem Garten übernachtet hatte.

Marginal mehr Polizeieinsätze erwartet

Die Erwartung, dass es mehr Polizeieinsätze geben werde, weil die Personen keine Perspektive mehr hätten, habe sich in Embrach nicht bestätigt, sagte Roger Boxler. René Lang, Regionenchef der Kantonspolizei Thurgau, wurde gefragt, wie viele Einsätze sie beim Asylzentrum machen müssten und ob sie befürchteten, dass diese Zahl noch ansteige. Eine Zahl durfte er nicht nennen, aber die Statistik sei in den letzten Jahren stabil geblieben. Künftig rechne man nur mit einem marginalen Anstieg. Man werde weiterhin auch präventiv Präsenz zeigen.