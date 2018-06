Katholisch-Bischofszell und Katholisch-Sitterdorf steuern auf eine Fusion zu

Die beiden Kirchgemeinden, die per 1. Januar 2019 zusammen- geschlossen werden sollen, sind unterschiedlich gross: In Katholisch-Bischofszell gibt es rund 2000 stimmberechtigte Kirchbürger, in Katholisch-Sitterdorf deren 580. Der seit dem 1. Dezember 2014 bestehende Pastoralraum Bischofsberg umfasst drei Pfarreien auf dem Gebiet der beiden Kirchgemeinden. Mit 3500 An-gehörigen ist die Bischofszeller St. Pelagiuspfarrei die grösste, gefolgt von Sitterdorf mit 880 und St. Pelagiberg mit 300. (st)