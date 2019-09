Katholisch-Bischofszell braucht ein Kirchenzentrum Statt der Schlossremise am Hofplatz ist jetzt die Stiftsamtei in der Schottengasse im Gespräch. Die katholische Kirchenvorsteherschaft schlägt eine umfassende Sanierung der Liegenschaft vor. Georg Stelzner

Blick von der Kirchenwiese auf die Südfassade der Stiftsamtei. (Bild: Georg Stelzner)

Das Leben ist kein Wunsch- konzert. Dieser Erkenntnis muss sich auch die katholische Kirchenvorsteherschaft beugen. Zunächst sah es so aus, als könnte die Schlossremise in das langersehnte, alle Bedürfnisse ab- deckende Kirchenzentrum umfunktioniert werden.

Zu lange Wartezeit

Der Standort am Hofplatz, in unmittelbarer Nachbarschaft der Pelagiuskirche, wäre ideal gewesen. Der Plan hatte durchaus Charme, ist inzwischen jedoch Makulatur, denn die Ausgangslage hat sich grundlegend verändert: Der Entscheid, ob die Technischen Gemeindebetriebe Bischofszell im Zuge ihrer Verselbständigung dislozieren oder doch dort bleiben werden, wird frühestens 2025 fallen.

«Das dauert uns schlichtweg zu lange und stellt zudem eine problematische Ungewissheit dar, zumal der Bedarf für ein modernes Kirchenzentrum schon jetzt ausgewiesen ist», erklärt Kirchenpräsident Thomas Diethelm.

Strategiewechsel der Kirchenbehörde

Bei der Suche nach einer alternativen Lösung war es dann nicht einmal nötig, den Blick in die Ferne schweifen zu lassen. An einer Strategiesitzung im Frühjahr beschloss die Kirchenvorsteherschaft, das Kirchenzentrum in Räumlichkeiten zu verwirklichen, die bereits der Katholischen Kirchgemeinde Bischofszell gehören.

So wurde die Stiftsamtei in der Schottengasse zu einer Option. Wenn nötig, soll auch das Waschhaus im Pfarrgarten ins Konzept eingebunden werden. Thomas Diethelm spricht von einem «schnellen und logischen Entscheid». Die Kirchenvorsteherschaft gibt auch zu bedenken, dass im Thurgau Kirchgemeinden von vergleichbarer Grösse alle schon ein Kirchenzentrum hätten.

Als Wohn- und Vereinshaus genutzt

Die Geschichte der Stiftsamtei reicht ins Mittelalter zurück, das Haus dürfte aber erst 1911 in den Besitz der katholischen Kirchgemeinde übergegangen sein. Das heutige Erscheinungsbild geht auf das 18./19. Jahrhundert zurück.

Während Jahrzehnten diente das von der Denkmalpflege als «wertvoll» eingestufte Gebäude gleichzeitig als Wohn- und Vereinshaus. Zwei moderate Renovierungen liegen schon länger zurück. Sie wurden 1957 und 1991 ausgeführt.

Abstimmung über Projektierungskredit

Die umfassende Sanierung der Stiftsamtei werten Kirchenbehörde und Pfarreileitung als «Investition in die Zukunft». Eine Kirchgemeinde habe die Aufgabe, Rahmenbedingungen für eine lebendige Kirche vor Ort zu schaffen.

In einem ersten Schritt werde nun ein Projektierungskredit von 255'000 Franken zur Abstimmung kommen, sagt Diethelm. Alles in allem sei mit Baukosten in Höhe von 3,5 Millionen Franken zu rechnen.

Bauliche Einschränkungen

Das Raumprogramm sieht einen Saal mit einer Kapazität von maximal 140 Plätzen, Räumlichkeiten für den Religionsunterricht und für Veranstaltungen kirchlicher Vereine und Organisationen, Büros für hauptamtliche Mitarbeiter, Sitzungs- und Begegnungszimmer für Gremien sowie eine Küche, eine Garderobe und einen Stauraum vor. Auch der Einbau eines Personenlifts ist vorgesehen.

Der Status der Stiftsamtei als denkmalgeschütztes Gebäude wird die Aufgabe des Architekturbüros erschweren, ist doch mit erheblichen baulichen Einschränkungen zu rechnen.