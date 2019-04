Karfreitagskonzert in Amriswil: Dem Leid der Kreuzigung nachempfunden Das Vokalensemble «Cantemus» hat am Karfreitag zu einem besinnlichen Konzerterlebnis in die evangelische Kirche eingeladen. Barbara Hettich

Dirigent Heinz Meyer mit dem Vokalensemble Cantemus in der Amriswiler Kirche. (Bild: Barbara Hettich)

Sir John Stainer, ein englischer Organist und Komponist, schrieb 1887 für den Chor der Marylebone Church in London das Werk «The Cruzifixion». Kein Oratorium, sondern eine Meditation, in der sich Rezitative mit Arien und Chorälen abwechseln. In den anglikanischen Kirchen gehört «The Crucifixion» zur Karwoche dazu – hierzulande ist dieses Werk nur selten zu hören.

Publikum zum Mitsingen aufgefordert

Das Thurgauer Vokalensemble Cantemus hat dieses besinnliche Werk am Karfreitag in der evangelischen Kirche Amriswil aufgeführt. Cantemus ist aus der 1964 von Hugo Dudli gegründeten Singgruppe Weinfelden hervorgegangen.

2005 übernahm Heinz Meyer die Leitung. Er führte am Freitag auch in das Werk ein, forderte das Publikum auf, jeweils bei der letzten Strophe der Choräle mitzusingen, dies sei in England Usus, erklärte er. «The Crucifixion» wird jeweils in den Gottesdienst eingebaut.

Nicht für jeden Geschmack

Hymne reihte sich an Hymne, durchbrochen durch die Rezitative: Solopassagen, gesungen von den Chormitgliedern Neal Banerjeen, Florian Heidecke und Dirigent Heinz Meyer, begleitet an der Orgel von Daniel Walter.

Für die einen Konzertbesucher war diese Darbietung etwas eintönig, bot musikalisch wenig Abwechslung, wie dies grosse Oratorien bedeutender Komponisten tun. Für andere bedeutete «The Crucifixion» ein meditatives Erlebnis, bei dem man das Leid der Kreuzigung und die damit verbundene Erlösung bestens nachempfinden konnte.

Das Ensemble Cantemus hat jedenfalls einmal mehr gezeigt, was 18 ambitionierte Sängerinnen und Sänger gemeinsam bieten können: Chormusik in Perfektion.