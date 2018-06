Thurgauer Kantonspolizei verhaftet Exhibitionisten in Uttwil Die Kantonspolizei Thurgau hat am späten Montagabend in Uttwil einen 24-jährigen Mann verhaftet, der sich zuvor einer Frau gegenüber entblösst und vor ihr onaniert hatte. Er gestand: Es war nicht das erste Mal.

Der Exhibitionist entblösste sich und onanierte vor der Frau. (Symbolbild: Erwin Wodicka)

(kapo/jm) Am Montagabend hatte kurz vor 22.30 Uhr eine Frau der Notrufzentrale gemeldet, dass sie beim Seeweg in Uttwil einem Velofahrer begegnet sei, der sich ihr gegenüber entblösst und beim Vorbeifahren onaniert hatte. Die Kantonspolizei Thurgau leitete umgehend eine Fahndung mit mehreren Patrouillen ein.

Aufgrund der guten Hinweise konnte die Kantonspolizei kurze Zeit später an der Seestrasse einen Mann kontrollieren und für weitere Ermittlungen inhaftierten.

«In einer ersten Befragung gestand der Schweizer, für insgesamt fünf gleichgelagerte Taten verantwortlich zu sein, die er in Romanshorn und Uttwil beging», sagt Mario Christen der Kantonspolizei Thurgau auf Anfrage. Es seien zum Teil auch Fälle, die bereits Mitte Mai geschahen, so Christen. Ob der 24-Jährige für die Zwischenfälle in Kesswil und Arbon ebenfalls verantwortlich sei, werde momentan abgeklärt – Kantonspolizei Thurgau und Staatsanwaltschaft ermitteln weiter.