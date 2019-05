Kanton Thurgau prüft Beschwerde gegen die Wigoltinger Schulbehörde

«Es herrscht eine Diktatur an unserer Schule»: Wigoltinger Eltern wollen eine Aussprache

Am Freitag haben die Eltern der Schüler einen Brief erhalten, in dem die Schulpräsidentin ihre Sicht der Situation darlegt. Sie lässt keinen Zweifel daran, dass die Lehrpersonen die Schuldigen sind. Derweil formieren sich die Eltern: Sie wollen die Wahrheit wissen.