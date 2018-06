Kanton kündigt Mietverhältnis für Arboner Durchgangsheim Das Heim an der Romanshornerstrasse wird aufgelöst. Die Evangelische Kirchgemeinde als Eigentümerin der Liegenschaft hat schon Pläne für die künftige Nutzung. Valentina Thurnherr

Hier werden Asylsuchende künftig nicht mehr ein und aus gehen. (Bild: Andrea Stalder, 17. Juni 2017)

«Der Kanton hat den Mietvertrag per 31. Januar 2019 gekündigt», sagte Robert Schwarzer, Präsident der Evangelischen Kirchgemeinde Arbon, an der Kirchgemeindeversammlung von gestern. Grund sei eine Neustrukturierung im Asylbereich und die gesunkene Anzahl an Asylbewerbern. «Wir beabsichtigen, das gesamte Areal mit einer Fläche von rund 7500 Quadratmetern zur Abgabe im Baurecht auszuschreiben.» Wie es künftig genutzt werde, sei noch offen. Er versicherte aber, es werde eine Lösung angestrebt, die mit den Zielen der Kirchgemeinde vereinbar sei. «Darüber, was schliesslich gemacht wird, werden zu gegebener Zeit unsere Kirchbürger entscheiden.» Bevor der Beschluss zum Baurecht fiel, prüfte die Kirchgemeinde noch andere Möglichkeiten. «Wir haben die Führung eines Hospizes abgeklärt. Aber finanziell ist das leider nicht machbar», sagt Schwarzer. Nicht realisierbar sind ausserdem: Alterswohnungen mit Pflegeteil, Generationenhaus, Lehrlings- und Studentenwohnheim und eine Jugendherberge. «Könnte unsere Kirchgemeinde finanziell ein grösseres Engagement eingehen, hätten wir besser gleich das damalige Alters- und Pflegeheim saniert», sagt Schwarzer.

Hohe Investitionen wären nötig gewesen

Bis Ende 2016 hatte die Evangelische Kirchgemeinde an der Romanshornerstrasse ein Alters- und Pflegeheim geführt. Ende 2016 lief die Betriebsbewilligung seitens des Gesundheitsamtes aus baulichen Gründen ab. Hohe Investitionen wären nötig gewesen, um die Auflagen erfüllen zu können. Ab Januar 2017 nahm die Peregrina-Stiftung im Auftrag des Kantons ein Durchgangsheim mit 50 Plätzen in Betrieb. Der jährliche Mietzins beträgt 114000 Franken. Die Asylsuchenden verweilen in der Regel ein halbes Jahr im Heim, ehe sie auf die 80 Gemeinden im Thurgau aufgeteilt werden. Die Grünflächen hinter dem Haus stellte die Kirchgemeinde Familiengärtnern und dem Hilfswerk der evangelischen Kirchen Schweiz (Heks) für dessen Projekt «Neue Gärten» zur Verfügung. Ziel des Projekts ist die Integration von Migranten verschiedener Nationalitäten in die Schweizer Gesellschaft.

Ein Verkauf ist derzeit kein Thema

Es ist offen, wie es mit den Pflanzgärten weiter geht. Robert Schwarzer sagt auch, dass sich schon einige Interessenten gemeldet haben. «Der Standort ist sehr gut gelegen, solche Bauflächen gibt es nicht mehr viele in Arbon.» Vorerst werde das Gelände im Baurecht ausgeschrieben. Ein Verkauf ist zur Zeit kein Thema.