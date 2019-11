Kanton entschädigt Bischofszell für seine Rolle als regionales Zentrum

Einbürgerungen und Verabschiedungen Über das revidierte Organisationsreglement des Abwasserverbandes Region Bischofszell wurde an der Gemeindeversammlung der Stadt Bischofszell geheim abgestimmt. Durch dieses Verfahren soll eine Beeinflussung der Stimmbürger in den anderen beteiligten Gemeinden verhindert werden. Das Gesamtergebnis wird somit erst am Abend des 10. Dezember feststehen.

Dem Verkauf der Liegenschaft Sittertalstrasse 26 in Sitterdorf um 1,26 Millionen Franken hiess die Versammlung bei nur drei Gegenstimmen gut. Die vier Einbürgerungsgesuche betrafen acht Staatsbürger aus Nordmazedonien, Deutschland, Serbien, Polen und Kosovo. Allen Gesuchen wurde mit jeweils grosser Mehrheit stattgegeben.

Verabschiedet wurden CVP-Stadträtin Nina Rodel (Rücktritt per Ende 2019) sowie Bausekretär Peter Scherrer (über 30 Jahre im Dienst Bischofszells) und Carlo S. Hirschhorn (zehn Jahre Institutionsleiter im Regionalen Alters- und Pflegeheim Sattelbogen). (st)