Junge Musiktalente stellen in Arbon ihr grosses Können unter Beweis Erstmals ohne Publikum: Das traditionelle Preisträgerkonzert der Thurgauer Musikschulen wird wegen der Coronapandemie per Livestream aus Arbon übertragen.

Emma Blanke spielt Querflöte, begleitet wird sie von Tina Blanke am Klavier. Bild: Reto Martin (Arbon, 22. November 2020)

Musikalische Talente fördern – dafür organisiert der Verband der Thurgauer Musikschulen alle zwei Jahre einen Talentwettbewerb. Krönender Abschluss ist jeweils das Schlusskonzert im «Thurgauerhof» in Weinfelden vor grossem Publikum.

In Arbon statt in Weinfelden

Dieses Jahr war alles ein wenig anders. Trotz Corona konnte der Wettbewerb zwar durchgeführt werden, das finale Konzert fand jedoch ohne Zuhörer statt, wurde am Sonntagnachmittag per Livestream aus dem Saal der Musikschule Arbon übertragen und war eine Herausforderung für alle Beteiligten.

Die Technik kann ihre Tücken haben, sie brachte die Organisatoren aber nicht aus dem Konzept, und mit einer rund 20-minütigen Verspätung konnte SRF-Moderatorin Sabrina Lehmann die interessierten Zuhörer, die sich über die Homepages der Musikschulen zugeschaltet hatten, auf dem Livestream begrüssen.

Begrüssung durch den Präsidenten

Den musikalischen Einstieg übernahm ein ehemaliger Preisträger: Der Cellist Johannes Herzog, gemeinsam mit seinen ehemaligen Studienkolleginnen Juliette Hsieh (Violine) und Anna Chmielinska (Klavier). Sie sind derzeit als Trio Emperor unterwegs.

Regierungsrätin Monika Knill sagt

zur herausfordernden Situation:

«Es ist schön, dass dieses Konzert stattfindet, wenn auch unter anderen Bedingungen als sonst. Gerade in

diesen Zeiten ist das wichtig.»

Eine kurze Begrüssung von Matthias Müller, Präsident des Verbandes der Thurgauer Musikschulen, und dann ging es los für 15 musikalische Talente, die in ihrer Kategorie nicht nur den 1. Preis, sondern diesen mit Auszeichnung gewonnen haben. Was diese Kinder und Jugendlichen zu bieten hatten, war dann weit mehr als ausgezeichnet – eher unglaublich.

Gastauftritt von Sara Bucher

Die 16-jährige Pianistin Javelyn Kryeziu beispielsweise, die kürzlich die Aufnahmeprüfung an der Wiener Musikhochschule bestanden hat, liess mit Chopin die Finger nur so über die Tasten fliegen, und der 16-jährige Drummer Alois Marti Bärtschi trommelte sich durch alle Lagen seines Instruments.

Oder die 13-jährige Laura Dörig, die auf ihrer Klarinette bereits die schwierigsten Läufe beherrscht. Für einen Gastauftritt hatten die Organisatoren zudem die Violinistin Sara Bucher eingeladen, die mit ihrer Eigenkomposition «La Flaneuse» einen Sonderpreis erhalten hat.

Interviews zwischen den Vorträgen

Bei den Auftritten schienen die jungen Musikerinnen und Musiker kaum nervös zu sein, es machte ihnen sichtlich Spass. Für mehr Aufregung sorgten die dazwischen geschalteten Interviews. Sabrina Lehmann verstand es in dieser Situation aber meisterhaft, ihre Interviewpartner mit passenden Fragen zum Reden zu bringen.

Grossratspräsident Norbert Senn ist voll des Lobes: «Es ist eindrücklich, wie diese jungen Menschen mit Einsatz und Willen solch grosse Leistungen vollbringen.»

So war etwa zu erfahren, dass in der Familie Al-Sadi die drei Töchter – die alle in ihrer Kategorie den 1. Preis gewannen – auch gerne mal zu dritt auf dem Cornet und Es-Horn spielen, oder dass sich der 8-jährige Jorin Buser sein Akkordeon selbst ausgesucht hat.

Auch Knill und Senn lieben Musik

Nicht nur die jungen Musikerinnen und Musiker wurden zum Interview gebeten, auch Regierungsrätin Monika Knill und Grossratspräsident Norbert Senn wurden live befragt, welchen Stellenwert die Musik in ihrem Leben hat.

«Früher spielte ich Klavier, momentan ver- suche ich es mit Alphorn, lasse dabei aber die Fenster zu», gestand Monika Knill. Auch Norbert Senn spielte schon einmal Blockflöte und später Klavier, entschied sich dann aber für den Fussball. Musik hören, das tun beide gern.

