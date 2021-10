Junge Musik Aus dem Musiklager auf die Bühnen in Weinfelden und Kreuzlingen Das Thurgauer Jugend-Symphonieorchester gibt am Freitag und Samstag zwei Konzerte. Für die Probearbeit reisen die gut 70 Jugendlichen und ihre 15-köpfige Leitercrew nach Churwalden.

Im Thurgauer Jugend-Symphonieorchester spielen junge Frauen und Männer mit ihren Streich-, Blas- und Percussionsinstrumenten mit. Bild: Donato Caspari

Eine Woche lang bereiten sich 71 Jugendliche in ihrem Lager in Churwalden auf die beiden Konzerte im Thurgau vor. Sie proben in dieser Zeit sowohl separat als Streich- und Blasorchester als auch gemeinsam als Jugend-Symphonieorchester. Geleitet werden die Orchester von den Dirigenten Benjamin Zwick, Markus Hobi und Christof Brunner. Elf Registerleiterinnen und Registerleiter sorgen für den nötigen Schliff innerhalb der einzelnen Instrumentengruppen.

Auf dem Programm stehen fünf Werke. Das Blasorchester spielt Bonaparte von Otto M. Schwarz, das Streichorchester zwei Melodien aus dem Opus 43 von Edvard Grieg. Gemeinsam spielen die beiden Orchester dann die Ouvertüre «La Forza del Destino» von Giuseppe Verdi, den «Tanz der Ritter» aus «Romeo und Julia» von Sergei Prokofiev sowie das «Intermezzo» von «Madame Butterfly» von Giacomo Puccini.

Die erste Aufführung des Konzertprogramms ist am Freitag, 22. Oktober, um 19.30 Uhr im Thurgauerhofsaal in Weinfelden. Die zweite dann am Samstagabend im Kulturzentrum Dreispitz in Kreuzlingen um 19 Uhr. Der Eintritt ist gratis, es wird eine freiwillige Kollekte erhoben. Für den Besuch der Konzerte gilt die Zertifikatspflicht.