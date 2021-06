Jugendsport Thurgau Ohne Eltern, ohne Festwirtschaft und möglichst unkompliziert: So war das erste Jugend-Korbballturnier seit zwei Jahren Über 30 Thurgauer Teams bestritten am Sonntag den ersten Wettkampf seit langem – dezentral in Herrenhof, Roggwil und Zihlschlacht.

13 Bilder 13 Bilder Knaben U14: Hauptwil-Gottshaus spielt in Zihlschlacht gegen Neukirch-Roggwil. Bild: Anita Gonzalez Castro

Die Mädchen sind in Herrenhof in den Kategorien U14 und U16 am Start. Sie treffen sich zum ersten Korbballturnier seit zwei Jahren. «Es ist mega cool, dass das Turnier stattfinden kann», sagt die 16-jährige Janina Soller, Korbballerin von Roggwil-Neukirch. Gleicher Meinung ist Sarina Koster von der Mädchenriege Märwil:

«Es ist schön, dass ein Stück Normalität zurückkehrt.»

Joel Bögli, Organisator vom Thurgauer Turnverband.

Und doch ist nicht alles gleich wie sonst. Die Eltern dürfen an diesem Tag nicht dabei sein, die Erwachsenen tragen Masken, und auf eine Festwirtschaft haben die Organisatoren verzichtet. «Wir wollten das Turnier möglichst unkompliziert halten», sagt Joel Bögli vom Thurgauer Turnverband (TGTV). «Es geht darum, dass die Kinder wieder einmal gegeneinander spielen können.» Bögli sprang mit seinem Turnverein Eggethof in die Bresche, als sich der ursprüngliche Organisator pandemiebedingt zurückzog.

Es geht um die Qualifikation für die Schweizermeisterschaften

Der Eggethöfler Stefan Etter fügt an: «Es ist wichtig, den Jungen eine Perspektive zu geben.» Die Motivation im Training sei deutlich höher, wenn man auf ein gemeinsames Ziel hin trainiere. Erst recht, wenn es an diesem Jugendspieltag um mehr geht als nur um den Gruppensieg: Die ersten drei Vereine qualifizieren sich für die Schweizermeisterschaften, die dieses Jahr von Zihlschlacht durchgeführt werden.

Geschafft haben die Qualifikation in der U14-Kategorie die Mädchen aus Neukirch-Roggwil, Zihlschlacht und Hauptwil-Gottshaus. In der Kategorie U16 schwangen ebenfalls die Neukirch-Roggwilerinnen vor Zihlschlacht und Uesslingen obenaus.

Neukirch-Roggwil gewinnt in Zihlschlacht

In Zihlschlacht spielen 13 Knabenmannschaften U14 in zwei Gruppen zunächst um den Gruppensieg. Der erste Eindruck vom Wettkampfplatz ganz ohne Zuschauer ist ungewohnt. Auf Nachfrage unter den Kindern ist der Tenor eindeutig: Die Zuschauer fehlen ein bisschen, aber «cool» sei, dass wieder gegen andere Mannschaften gespielt werden könne.

Nach spannenden Gruppenspielen machen Bettwiesen, Neukirch-Roggwil, Oberaach und Hauptwil-Gottshaus den Tagessieg unter sich aus. In den Halbfinals setzen sich Hauptwil-Gottshaus und Neukirch-Roggwil durch. Im Final geben beide Mannschaften noch einmal alles. Am Schluss hat Neukirch-Roggwil noch mehr Reserven und sichert sich den Sieg in Zihlschlacht.

Das Wettkampffeeling hat gefehlt

Die acht Teams der U16-Knaben spielen in Roggwil jeweils eine Partie gegeneinander. Dabei setzen sich die drei Favoriten Altnau, Zihlschlacht-Hauptwil sowie das Heimteam früh ab, die Direktbegegnungen enden aber alle unentschieden, sodass am Schluss eine Trefferdifferenz von nur zwei Punkten zu Gunsten von Zihlschlacht-Hauptwil entscheidet. Leiter Florian Schiess sagt:

«Das Turnier ist eine schöne Motivation für die Jugendlichen. Das Wettkampffeeling hat einfach gefehlt.»

Die Drittplatzierten aus Altnau sind mit ihrer Leistung zwar nicht ganz zufrieden, aber ebenfalls froh um den Wettstreit: «Sportlich läuft’s sosolala, aber immerhin gibt’s Sport!» Auch die Eschenzer sind dabei, trotz fast einer Stunde Anfahrtsweg. «Wir wollten unbedingt mitmachen. Der Anlass ist gut und sicher organisiert, und uns geht es vor allem um den Spass», sagt Leiter Michael Grutschnig und grinst hinter der Maske. Genau das war der Antrieb des Teams von Neukirch-Roggwil. «Wir wollten unbedingt wieder etwas für die Jugend machen», sagt Mitorganisator Rolf Wattinger.