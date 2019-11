Jugendliche planten Schlägerei am Bahnhof Erlen – Polizei verhinderte Aufeinanderprallen der zwei Gruppen Die Kantonspolizei Thurgau hat am Freitagabend in Erlen einen schweren Raufhandel Jugendlicher verhindert. Über 50 Personen wurden kontrolliert.

Die Jugendlichen konnten von der geplanten Schlägerei abgehalten werden. (Bilder: brk News)

(kapo/chs) Am späten Freitagnachmittag ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass sich zwei Gruppen von Jugendlichen für den Abend auf dem Bahnhof Erlen zu einer Schlägerei verabredet hätten. Die Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau trafen am Bahnhof eine wachsende Zahl Jugendlicher an; bis 20.30 waren es rund 40 Personen.

Abklärungen der Kantonspolizei ergaben, dass knapp 40 Jugendliche aus Romanshorn und Amriswil mit dem Regionalzug unterwegs nach Erlen waren. Die Einsatzkräfte entschieden, beim Halt des Zuges in Erlen die Türen zu blockieren, so dass nur Unbeteiligte den Zug verlassen konnten. Wie es in der Mitteilung der Kantonspolizei heisst, konnte ein Aufeinandertreffen der beiden aggressiv gestimmten Gruppen so verhindert werden.

Jugendlicher mit Softair-Waffe angezeigt

Die Jugendlichen aus dem Oberthurgau verliessen den Zug beim nächsten Halt in Sulgen, wo sie von Einsatzkräften der Kantonspolizei und des Grenzwachtkorps in Empfang genommen und kontrolliert wurden. Auch von den Jugendlichen in Erlen wurden die Personalien aufgenommen. Ein 15-jähriger, der eine Softair-Waffe bei sich trug, wird bei der Jugendanwaltschaft angezeigt.