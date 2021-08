Jubiläum «Wenn es nicht klappt, versucht man etwas Neues»: Seit einem halben Jahrhundert ist es Ruth Rüeggs Ziel, Unikate zu schaffen Dieses Wochenende feiert Ruth Rüegg ihr 50-Jahr-Jubiläum als Kunstschaffende mit Auftritten von Pepe Lienhard und Pino Gasparini sowie Dani Felber in ihrem Haus in Halden bei Bischofszell.

Ruth Rüegg betrachtet die Metallskulptur Vision in ihrem Garten. Es ist eines der unzähligen Kunstwerke in und rund um ihr Haus in Halden, das auch als ihr Atelier dient. Bild: Reto Martin (Halden, 5. August 2021)

«Vision ist der Name dieser Metallskulptur», sagt Ruth Rüegg. Wie sich eine Idee entwickelt, sei mit dieser Skulptur gut dargestellt. Ein grosses und spannendes Objekt aus Metall. «Die Formen und Farben laufen ineinander und ergänzen sich, wie dies auch Inspirationen tun.»



Ruth Rüegg trifft keine vorgängige Farbauswahl, sondern lässt sich während des Kunstschaffens von ihren Gefühlen leiten und überträgt intuitiv ihre Emotionen auf ihre Werke. «Einfach beginnen und die Energie fliessen lassen. Wenn es nicht klappt, versucht man etwas Neues», ist ihr Motto.



Seit 50 Jahren arbeitet Ruth Rüegg auf diese Weise und verfolgte immer das Ziel, Unikate zu schaffen. Sie sagt: «Hauptsache, ich kann etwas Neues erschaffen.» Dazu nutzt sie dynamische Formen und ein enormes Spektrum von Farben. Sie beschränkt sich auch nicht auf ein einzelnes Material, sondern hat während ihrer Karriere mit unterschiedlichsten Werkzeugen und Materialien gearbeitet.



Ruth Rüegg begann mit Lehmskulpturen wie dieser. Bild: Reto Martin (Halden, 5. August 2021)

«Meine Künstlerkarriere ist von verschiedenen Epochen geprägt», sagt Ruth Rüegg. So entstanden ihre ersten Werke aus Lehm. Danach widmete sie sich unter anderem der Malerei, fertigte Skulpturen und entwarf Möbel. Auftragsarbeiten erledigte sie immer in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Kunden, um ein gemeinsames Werk zu schaffen.



Ihr Haus dient gleichzeitig als Atelier

Für sich selbst hat Ruth Rüegg im Laufe der Zeit ein besonders grosses Objekt entwickelt: Ihr zweistöckiges Haus in Halden, welches ihr gleichzeitig als Atelier dient. «Seit Jahren habe ich das Haus für Gäste geöffnet und präsentiere ihnen gerne meine Arbeiten», sagt Ruth Rüegg. So können Besucherinnen und Besucher selbst designte Möbel und Bilder Rüeggs besichtigen. Ihr Gespür für Formen und Farben zeigt sich auch mit fantasievollen Blumendekorationen und handgetöpferten Früchteschalen. Für die angenehme Raumatmosphäre sorgen unterschiedliche originelle Deckenleuchten.



Ruth Rüegg sitzt in ihrem Garten umgeben von ihren Skulpturen, in den Händen hält sie eines ihrer Bücher. Bild: Reto Martin (Halden, 5. August 2021)

«Bei genauer Betrachtung erkennt man in vielen Objekten eine Frau mit zwei Kindern», sagt die Künstlerin, die damit viele schöne Erlebnisse mit ihren Kindern in ihre Werke einfliessen liess. Auch zwei besondere, unterschiedliche Schränke habe sie für ihre beiden Kinder geschaffen, welche diese einmal erhalten sollen. Beim Entwerfen dieser Schränke habe sie auch zweckmässige Aspekte nicht vernachlässigt und Auszugtablare eingeplant. Sie sagt: «Ich bin eine leidenschaftliche Köchin, deshalb brauche ich viel Platz für Geschirr. Beim Kochen kann ich meine Leidenschaft einbringen, wie in der Kunst.»



Die Schränke im Hintergrund will Ruth Rüegg an ihre Kinder vererben. Bild: Reto Martin (Halden, 5. August 2021)

Selbst ihr Schlafzimmer steht allen offen

Im unteren Bereich ihres Hauses befinden sich weitere Kunstwerke in Form von Möbelstücken. «Um die Vision meines Pultes umzusetzen, musste sich der Handwerker zuerst mit der Technologie der Hochglanzlackierung auseinandersetzen», sagt Ruth Rüegg. Selbst ihr Schlafzimmer ist für Gäste zugänglich. Wie auch im Rest ihres Hauses dominieren hier kräftige Farben und geschwungene Formen. In ihrem Garten setzt sich die Kunstausstellung fort. Zwischen unzähligen Rosenbüschen sind verschiedene Metallskulpturen platziert. Am Ende einer Treppe, die zurück zum Eingang führt, steht auch die «Vision».



Ruth Rüegg gestaltete diese Uhr von Grund auf. Bild: Reto Martin (Halden, 5. August 2021)

Für Skulpturen wie die «Vision» wandte sie sich jeweils an Handwerker, um an die notwendigen Gerätschaften und gewünschten Formen zu gelangen. «Für grosse Metallobjekte fehlt mir heutzutage leider die Kraft», sagt die Künstlerin. Aus diesem Grund habe sie sich vermehrt dem Schmuck und der Malerei zugewandt. Seit Jahren stellt sie für sich selbst Schmuckstücke aus Gold, Silber und Perlen her. Diese Leidenschaft hat sie nun auch für Kunstliebhaber weiterentwickelt.