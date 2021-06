Jubiläum Wellen statt Edelweisse: Die Jugendmusik Kreuzlingen präsentiert zum 150-jährigen Bestehen eine neue Uniform Das grosse dreitägige Fest zum 150-Jahr-Jubiläum kann pandemiebedingt erst im nächsten Jahr stattfinden. Doch am Wochenende präsentierte die Jugendmusik Kreuzlingen in der Dreispitzhalle bereits die neue Uniform und erste Chronik.

Eine Musikantin der Jugendmusik Kreuzlingen in der neuen Uniform. Bild: Reto Martin

Eigentlich hätte die Jugendmusik Kreuzlingen (JMK) am Wochenende gross gefeiert. Doch das dreitägige Fest zum 150-Jahr-Jubiläum musste pandemiebedingt abgesagt und auf nächstes Jahr verschoben werden. Das stellt Vereinspräsident Ciril Schmidiger in Aussicht.

Am Samstagabend sitzen mit Schutzkonzept einige Gäste in der Kreuzlinger Dreispitzhalle. Regierungspräsidentin Monika Knill Spenderinnen und Spender der neuen Uniform, Sponsoren, Mitglieder von Behörden und auch Eltern sind vor Ort. Tele Diessenhofen sendet live und Zuhause vor den Bildschirmen können Interessierte per Livestream den Abend auskosten.

Die 50 Musikantinnen und Musikanten auf der Bühne spielen inspiriert. Sie eröffnen im ersten Konzertteil mit «Freiheit!» von Andrés Rodriguez y Rodriguez unter bewährter Leitung ihres Dirigenten Stefan Roth den Abend. Es braucht noch etwas Geduld, doch im zweiten Konzertteil gelingt die Überraschung mit der Neuuniformierung. Musikanten marschieren im Anzug und Béret mit Schriftzug in den Saal.

Seit Gründung die siebte Uniform

Moderator Mario Testa, TZ-Redaktor und selbst ein Mitglied der Jugendmusik Kreuzlingen, hat zuvor Rückschau auf seine Uniform, die er als «es bitzeli kratzig» bezeichnete, gehalten. Seit der Gründung komme nun die siebte Uniform zum Einsatz und diese sei «schampar bequem». Jacqueline van der Schouw vom Uniformenteam sagt:

«Das schwierigste war, sich von der Uniform mit den Edelweissmotiven zu lösen.»

Ender Franco von der Bekleidungsfirma spricht mit Moderator und TZ-Redaktor Mario Testa über die neue Uniform. Bild: Reto Martin

Das neue Gewand sei schlicht, der Stoff leicht. Das Gilet mit dem Wellenmuster kann beidseitig getragen werden. Auch die Fliege mit dem vom Bodensee inspirierten Logo der Stadt Kreuzlingen hat farbige Wellen. Ender Franco von der Bekleidungsfirma wederundgut AG aus Frauenfeld spricht auf der Bühne vom speziell eingefärbten dunkelblauen Stoff.

Ein Ehrenchronist und ein Ehrenmitglied

Das Livekonzert nach der langen Pause mit der Coronapandemie ist mitreissend. «Ich bin froh, wieder vor Publikum spielen zu dürfen», sagt Posaunistin Gianna Lang. Sie ist Patin an der Buchtaufe. Das wohl bekannteste Gesicht der JMK, Ehrendirigent René Messmer, ist auch der Initiant der Festschrift.

«Um Unterlagen zusammenzustellen, habe ich mein ganzes Zuhause mit Akten und alten Fotos ausgelegt.»

Ehrendirigent und Ehrenchronist René Messmer, Moderator Mario Testa und Ehrenmitglied Andreas Netzle mit der Festschrift. Bild: Manuela Olgiati

Für Konzept und Text engagierte sich der ehemalige Kreuzlinger Stadtpräsident Andreas Netzle. «Ich bin stolz auf diese erste Chronik nach 150 Jahren.» Das Buch ist reich bebildert mit der Geschichte der JMK von den Anfängen im 19. Jahrhundert bis heute. Lob- und Dankesworte spricht der Vereinspräsident für Netzle, der es grossartig verstanden habe, den Text zu «Verdichten». Messmer wird mit Applaus zum Ehrenchronisten und Netzle zum Ehrenmitglied ernannt.