Jetzt steigen die Preise der Arboner Messe am See Die Messe schloss 2019 mit einem Defizit und rechnet auch 2021 mit einem Minus. Christof Lampart

Obwohl die Messe diese Jahr gut ankam, fuhr man einen hohen Verlust ein. (Bild: PD)

Die Arboner Weihnachtsausstellung (Arwa), welche bereits seit Jahren nicht mehr stattfand, ist seit Mitte dieses Jahres definitiv Geschichte. Da die Arwa-Macher aber bis heute auf einem Berg von Ausstellungsmaterial wie Stellwänden, Barwagen und Elektrosachen sitzen, fragte die Arwa am Montag an der Generalversammlung der Messe am See diese an, ob sie das ganze Material für 25000 Franken erwerben wolle. Doch obwohl einige Redner dem Angebot bescheinigten, fair und realistisch zu sein – es gab allerdings auch Gegenstimmen -, machte der Präsident Michael Willi klar, dass sich die Messe am See ein solches Angebot nicht leisten könne – denn finanziell steht die Messe am See nicht allzu rosig dar.

Zum einen fuhr man 2019 in Arbon einen Verlust von über 11800 Franken ein, obwohl die Messe bei Ausstellern und Publikum gut ankam. Zum anderen ist auch für die Messe am See, welche 2021 in Romanshorn stattfinden soll, vorerst ein Minus von 13000 Franken budgetiert. Das bei einem Vereinsvermögen von aktuell noch rund 56000 Franken. Willi mahnt zur Vorsicht:

«Wir müssen unserem Geld Sorge tragen, denn wenn einmal eine Messe nicht den finanziellen Erwartungen entspricht, dann haben wir schnell nichts mehr.»

Aus diesem Grund könne der Vorstand fürs Arwa-Inventar höchstens 15000 Franken anbieten. Die Mitglieder stimmten diesem Angebot mit grossem Mehr zu. Eine Antwort der Arwa steht noch aus.

Einheitlicher Preis von 85 Franken

Angesichts der relativ angespannten finanziellen Situation der Messe am See überraschte es niemanden, dass der Vorstand eine Anhebung der Grundpauschale und Standpreise ab sofort vorschlug, welche von den 35 anwesenden Stimmberechtigten einstimmig gutgeheissen wurde. Neu bezahlen Aussteller eine Grundpauschale von 700 Franken (bisher: 600 Franken) und einen einheitlichen Quadratmeterpreis von 85 Franken (bisher: Zelt 45 Franken, Halle 55 Franken). Wer mindestens 30 Quadratmeter Standfläche bestellt, erhält einen Rabatt.

Willi betonte, dass man bei der Preisgestaltung die bisherigen Preise mit denen anderer lokaler Messen wie die Gewerbeausstellungen in Amriswil, Neukirch, Kreuzlingen und Altnach verglichen habe.

«Wir sind auch mit den neuen Preisen gut dabei und immer noch nicht die Teuersten.»

Über die nächste Messe am See, welche vom 16. bis 18. April 2021 in Romanshornstattfinden wird, gaben die Macher bekannt, dass sie Themen wie eine Genussmeile, Mobilität gestern, heute und in Zukunft, ein Energie-Forum oder auch eine Gartenschau umfassen solle. Neu nahmen auch zwei Männer im nun wieder reinen Männergremium Einsitz. Denn während Matthias Fröhlich den bisher vakanten Posten eines Aktuars besetzt, ersetzt Volker Hauer als Kassier die bisher einzige Frau im Leitungsgremium, Vreni Künzler, welche nach zwölf Jahren zurücktrat. Der übrige Vorstand wurde einstimmig für zwei Jahre im Amt bestätigt.