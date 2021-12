Jahresrückblick Lieber Gefängnis statt Busse: Als eine 77-jährige Grossmutter aus Amriswil aus einem Bagatellfall eine Staatsaffäre machen wollte Der Fall der Amriswilerin Agatha Bortolin weckt Aufmerksamkeit in der ganzen Schweiz.

«Ich war es nicht!» steht auf dem selbst gemachten Sträflingskleid von Agatha Bortolin. Bild: Manuel Nagel (Räuchlisberg, 13.Oktober 2021)

Mit gepackter Tasche sitzt Agatha Bortolin am frühen Morgen des 14.Oktober am Küchentisch in ihrem Zuhause in Räuchlisberg und wartet, bis die Polizei sie abholt. Doch diese taucht nicht auf. Nach dem Mittag beschliesst die 77-Jährige, dass sie selbst ins Kantonalgefängnis in Frauenfeld einrückt, wo sie vier Tage absitzen muss.

Mit gepackter Tasche wartet Agatha Bortolin auf die Polizei. Bild: Manuel Nagel (Räuchlisberg, 14.Oktober 2021)

Ihr Fall ist beispielhaft für eine Justizposse, die aus dem Ruder läuft und den Steuerzahler letztlich wegen einer Bagatelle – die Schadenssumme betrug gerade mal 50 Franken – unnötig belastet, weil nicht oder zu wenig oder mit zu wenig Respekt miteinander kommuniziert worden ist. So sieht es die Delinquentin. Ihr wurde von einem Hausbesitzer in Erlen vorgeworfen, beim Wenden auf dessen Vorplatz mit ihrem Auto ein Mäuerchen touchiert zu haben. Dabei soll sich ein Steinblock aus der kleinen Mauer gelöst und Bortolin anschliessend Fahrerflucht begangen haben.

Sowohl die Rentnerin wie auch ihre Tochter wollen nichts gemerkt haben, «und selbst der Hausbesitzer meinte, es sei gut möglich, dass ich nichts gespürt habe», sagt Bortolin. Sie bezahlt dem benachbarten Gartenbauer eine Fünfzigernote, damit er den Stein wieder ins Mäuerchen einsetzt. Dem Frieden zu Liebe. Der Hausbesitzer hält dennoch an der Anzeige fest und setzt so den Justizapparat in Gang.

Den Glauben an eine gerechte Justiz verloren

Agatha Bortolin beim Eintritt ins Thurgauer Kantonalgefängnis und Antritt ihrer Ersatzfreiheitsstrafe. Bild: Manuel Nagel (Frauenfeld, 14.Oktober 2021)

Im Laufe des Verfahrens findet Agatha Bortolin, dass ihr Unrecht getan wurde und sucht das Gespräch mit der zuständigen Polizistin und der Staatsanwältin. Diese hätten sie jedoch von oben herab behandelt, schroff abgewiesen und vorverurteilt, sagt die mehrfache Grossmutter rückblickend. Irgendwann lupft es ihr den Hut. Sie beschliesst, die Busse nicht zu bezahlen und stattdessen eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe anzutreten. Damals sagte sie zur «Thurgauer Zeitung»:

«Ich mache eine Staatsaffäre daraus.»

Am 18. Oktober kommt Agatha Bortolin wieder frei. Den Glauben an eine gerechte Justiz habe sie jedoch verloren, sagt sie der TZ an Heiligabend. Der Fall geht ihr immer noch nahe.

Agatha Bortolin ist wieder zu Hause und schaut sich die Titelseite der «Thurgauer Zeitung» an, auf der sie abgebildet ist, wie sie das Kantonalgefängnis in Frauenfeld betritt. Bild: Manuel Nagel (Räuchlisberg, 18.Oktober 2021)

Und doch gab es auch Lichtblicke: Viele positive Zuschriften und eine Männerrunde, die ihr die Busse bezahlen will, statt wie üblich das gesammelte Geld nach Afrika zu spenden. Bortolin lehnt ab. Sie sagt:

«Ums Geld ging es mir nie.»

Doch die Männer möchten die aussergewöhnliche Kämpferin kennen lernen, kommen zum Kaffee – und es bleibt eine Freundschaft.