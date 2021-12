Ein Leuchtturm für Arbon: Das kantonale Historische Museum soll seinen Hauptsitz künftig im Städtli haben - der heutige Standort in Frauenfeld wäre nur noch ein Filialbetrieb

Damit hat niemand gerechnet: Nicht die Thurgauer Hauptstadt Frauenfeld, in der das kantonale Historische Museum heute domiziliert ist, wird dessen zentraler Standort. Sondern das Oberthurgauer Städtli Arbon. Konkrete Pläne gibt es auch schon: So soll die Verwaltung in die Webmaschinenhalle auf dem Saurer-Areal ziehen.