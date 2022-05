Jahresrechnung Die Regio Energie Amriswil bezahlt der Stadt eine Million Franken zurück Die Regio Energie Amriswil (REA) blickt auf ein gutes Geschäftsjahr 2021 zurück und präsentiert der Stimmbevölkerung ein positives Jahresergebnis mit einem Gewinn von 2’888’048 Franken.

Auch wenn es im letzten Quartal 2021 heftige Turbulenzen im Energiemarkt gab, so ist es doch das erwartete und budgetierte Plus. Dies erlaubt der REA, einen Teil ihrer Schulden zurückzuzahlen und das Darlehen bei der Stadt Amriswil um eine Million Franken zu verringern.

Den negativen Einfluss der Gaspreise auf die Jahresrechnung wurde durch die anderen Geschäftsbereiche der REA wie Strom, Wasser, Gas, Telekommunikation und Fernwärme wettgemacht. Die langanhaltenden Kältetage bis in den Mai hinein verlängerten die Heizperiode und ein eher nasser Sommer verringerte den Bedarf an Wasser. Dies konnte jedoch mit zusätzlichen Lieferungen an Erlen, Sulgen und Kradolf-Schönenberg kompensiert werden.

Die REA schreibt, dass die Werterhaltung der Anlagen wie auch der zusätzliche Ausbau des Seewasserwerks in Kesswil aus eigenen Mitteln sichergestellt werden konnten. Die Arbeiten rund um die Erneuerung und die damit verbundene Erhöhung der Wasserförderkapazitäten in die Stadt Amriswil könne noch in diesem Frühling erfolgreich abgeschlossen werden.