Myrtha Kreier will die Schulkinder vor Verkehrsunfällen schützen und häkelt dafür 450 Stirnbänder

Myrtha Kreier häkelt im Akkord reflektierende Stirnbänder. Bis im Herbst will sie 450 Erst- und Zweitklässler in ihrer Umgebung mit dem Stirnband ausrüsten und so für mehr Verkehrssicherheit sorgen.