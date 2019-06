Investition für Frühe Förderung: Jeder Franken lohnt sich

WEINFELDEN: Deutsch lernen vor dem Chindsgi

«DAZelwurm» heisst das neueste Angebot für Deutschkurse in Weinfelden. Im Treffpunkt an der Bankstrasse wollen die beiden Initiantinnen ausländische Kinder spielerisch an die Sprache heranführen. Diese Woche ist der Treff aufgegangen.