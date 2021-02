Interview «Meine Freunde nennen mich Gäbi» – Amriswiler Stadtpräsident würde gerne einmal die Welschschweiz bereisen Persönlich gefragt - persönlich geantwortet: Gabriel Macedo ist begeisterter Fussballer, ein schlechter Handwerker und liebt seine kalte Ovi am Morgen. Auf seiner Bucket-List steht unter anderem Kochen zu lernen.



Gabriel Macedo spielt seit er fünf Jahre alt ist in Fussballvereinen – aktuell beim FC Amriswil-Romanshorn. Bild: Kevin Roth

Was ist das Interessanteste an Ihnen?

Gabriel Macedo: Ich würde sagen meine Einstellung. Ich komme aus einem ganz einfachen Umfeld. Wir hatten nie zu wenig, aber sicher auch nicht zu viel. Mit der richtigen Einstellung, viel Einsatz und dem Willen Verantwortung zu übernehmen, konnte ich einiges erreichen. Den Erfolg selbst zu erarbeiten, bedeutet mir viel und gibt mir die grösste Befriedigung.

In welchem Job wären Sie eine Fehlbesetzung?

Das wäre wohl ein handwerklicher Beruf. Ich bin handwerklich unbegabt und sehr ungeschickt. Und das ist okay so, man muss nicht alles können. Aber ich finde es schön und beeindruckend, wenn jemand diese Begabung hat.

Freunde kennen Sie als …?

Meine Freunde nennen mich Gäbi. Den Spitznamen hab ich als Jugendlicher beim Fussball bekommen. Als Kind nannte man mich auch Gabi, alte Kollegen aus der Primarschule haben das teils beibehalten. Aber ich höre es eigentlich nicht mehr gerne, Gäbi ist mir lieber.

Spielen Sie noch immer Fussball?

Ja, schon von klein auf. Mit fünf Jahren habe ich angefangen zu spielen, und seitdem nicht mehr aufgehört. Ich habe sogar meinen Wahlkampf zum Stadtpräsidenten mit einem Fussballschuss ins Goal eingeleitet. Damals sollte das symbolisieren «Ich schiesse jetzt und mache das Goal». Und das habe ich auch, mittlerweile ist der Ball als Andenken in meinem Büro.

Sind Sie auch in Vereinen aktiv?

Ich habe Fussball schon immer in Vereinen gespielt. Dadurch habe ich einen guten Ausgleich zum Berufsalltag: Ich kann mich bewegen, schwitzen und anders mit den Menschen reden. Die Leute vergessen dort wer du bist, und ich selbst vergesse es auch. Dann bin ich einfach ich, und das schätze ich sehr.

In welchem Verein spielen Sie jetzt?

Seit dem 1. Juni 2019 bin ich bei den Senioren des FC Amriswil-Romanshorn. Dort habe ich viele alte Kollegen getroffen, ich habe bereits mit 16 beim FC Amriswil gespielt.

Was war das letzte Spiel, das Sie gespielt haben?

Das letzte Spiel war das Ende der Vorrunde im Oktober 2020 gegen meinen Jugendverein FC KS-Sulgen, aber natürlich gegen die Senioren. Ich habe, soweit ich mich richtig erinnere, im zentralen Mittelfeld gespielt und zwei Goals geschossen. Wir haben hoch gewonnen.

Was machen Sie jetzt ohne das Vereinstraining zum Ausgleich?

Ich versuche so oft es geht zu joggen. Mindestens einmal in der Woche, lieber zwei bis dreimal. Ich wohne sehr nah am Vitaparcours, ich bin also schnell draussen, jogge meine Runden und gehe wieder heim.

Haben Sie einen typischen Morgenablauf?

Mein Morgen ist immer gleich: Zuerst dusche ich und mache mich parat. Dann gehe ich in die Küche, trinke eine kalte Ovi oder Schoggi und lese währenddessen digital die «Thurgauer Zeitung». Tönt blöd, ist aber wirklich so. Danach gehe ich ins Büro.

Wie kommen Sie ins Büro?

Ich fahre mit dem Auto, weil ich viele Termine habe, und flexibel von einem Ort zum anderen kommen sollte.

Was hören Sie während der Autofahrt?

Ich höre alles Mögliche an Musik, von Pop über Latino und Hip-Hop, aber gerne auch gute Schlager. Meistens nutze ich dafür die App Spotify und suche mir eine Playlist, je nachdem, auf was ich Lust habe. Die Künstlerinnen und Künstler oder Bands kenne ich meistens nicht.

Worauf freuen Sie sich an einem freien Wochenende?

Jetzt in Coronazeiten gibt es tatsächlich mehr freie Wochenenden bei mir. Dann freue ich mich vor allem auf einen ungeregelten Tagesablauf und meine Freiheiten. Meistens schlafe ich zwei Stunden länger und gönne mir, je nach Lust, Laune und Tageszeit einen Kaffee, ein Bier oder einen Spaziergang.

Zeit ist bei Ihnen Mangelware – was würden Sie also mit einem ganzen Bündel davon anstellen?

Ich würde die restliche Schweiz ausserhalb der Ostschweiz erkunden. Ich bin noch nicht viel in unserem Land herumgekommen, wir haben so viele tolle Orte und so viele schöne Möglichkeiten Neues kennen zu lernen. Sobald ich hier in der Schweiz alles erkundet hätte, würde ich die restliche Welt bereisen.

Gibt es eine Region, die Sie unbedingt sehen möchten?

Ich möchte vor allem die französische Schweiz besser kennen lernen, also zum Beispiel das Wallis oder Lausanne. Ich finde die Kultur und Denkart der Bewohner sehr interessant. Und vor allem liebe ich die französische Sprache, ich finde sie extrem schön.

Können Sie Französisch sprechen?

Leider zu wenig. Ich habe mich zwar in der Schule beim Lernen recht leicht getan, da ich fliessend Portugiesisch kann, jedoch habe ich bereits vieles vergessen. Aber ich möchte es unbedingt wieder lernen.

Das Portugiesisch wurde Ihnen ja in die Wiege gelegt.

Genau, mein Vater ist Portugiese. Und ich bin sechs Jahre lang in die Portugiesen-Schule gegangen – jeden Mittwochnachmittag, während meine Freunde in die Badi sind.

Welche Eigenschaften haben Sie von Ihrem Vater?

Ich bin tatsächlich meinem Vater sehr ähnlich: Wir sind beide eher überlegt, geduldig und haben Ehrgeiz und Durchhaltewillen.

Lügen Sie manchmal?

Ich lüge prinzipiell nicht. Aber manchmal gibt es in meinem Beruf Situationen, wo man nichts sagen darf, obwohl man es eigentlich besser weiss. Das hat dann meistens was mit Geheimhaltungspflichten, Datenschutz und Respekt zu tun. Ich möchte nicht das Vertrauen missbrauchen oder verlieren, dass mir die Leute schenken.



Haben Sie als Stadtpräsident auch negative Erfahrungen bezüglich ihrem Alter gemacht?

Bis heute kommen manchmal Sprüche oder Kommentare wie «Der ist so jung, der hat noch keine Erfahrung» oder «Kann der das überhaupt?». Entweder bist du zu jung oder zu alt für etwas. Aber ich habe es bis jetzt immer geschafft, die Leute von mir und meinen Ideen zu überzeugen oder zumindest einen gemeinsamen Nenner zu finden und die Lösung zu fokussieren.

Was liegt auf Ihrem Nachttisch?

Das Handyladekabel, eine Nachtlampe und unten drin ein Buch. Ich glaube der Titel heisst «Digitale Demokratie».

Wann haben Sie zuletzt in dieses Buch reingeschaut?

Vornehmen tue ich es mir jeden Tag. Aber das ist sicher jetzt schon wieder leider etwa drei Monate her. Das ist oft so bei mir: Wenn ich viel Zeit habe, fange ich mit dem Lesen an, dann habe ich mal eine Woche viel zu tun, und schon schiebe ich es vor mir her.

Können Sie kochen?

Ich mache wahnsinnig gute Salate, denn da kann man nichts falsch machen. Aber ansonsten kann ich leider nicht gut kochen. Das Kochen lernen steht auf meiner Bucket-Liste, gleich neben dem Reisen und dem Französisch lernen.

Wonach schmeckt Glück für Sie?

Der Geruch nach Freiheit, aber auch der der eigenen vier Wände. Dort kann ich alles um mich herum vergessen.