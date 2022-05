Interview «Vielfalt ist wichtig»: Kulturprojekt in Egnacher Mosterei zieht viele Besucher an Der «Tankkeller» schliesst am 28. Mai. Das Zwischennutzungsprojekt in der Mosterei Egnach ist bisher gut besucht. Ganz zur Freude von Projektleiter Pascal Leuthold.

In der ehemaligen Mosterei der Thurella in Egnach wurde der Tankkeller eröffnet, ein auf drei Monate befristetes Kulturprojekt. Bild: Reto Martin

Der Mosterei in Egnach noch einmal Leben einhauchen, bevor im Sommer die Bagger auffahren, bevor ein Teil des Areals abgerissen und neu gebaut wird: Der Verein Kerngehäuse nutzt diese Gelegenheit mit dem Projekt «Kultur im Tankkeller». Seit bald zwei Monaten treffen dort Kunst, Kultur und Kulinarik – und somit die verschiedensten Leute – aufeinander.

Herr Leuthold, «Kultur im Tankkeller» gibt es seit fast zwei Monaten. Zeit für eine Zwischenbilanz. Wie läuft es?

Pascal Leuthold leitet das Projekt «Kultur im Tankkeller». Michel Canonica/TAGBLATT

Pascal Leuthold: Wir sind sehr zufrieden, was die Anzahl Besucher angeht. An den Veranstaltungen – also Lesungen oder Konzerten – ist es hier immer voll mit Gästen. Bei uns finden aber auch Geburtstage und Klassentreffen oder politische Treffen statt.

Es ist eine sehr intensive Zeit für uns. Der Verein besteht aus 14 Mitgliedern. Für dieses Projekt haben wir zusätzlich 20 Freiwillige engagiert, die jeweils am Wochenende im Bistro arbeiten, teilweise stehen sie bis zu acht Stunden im Einsatz. Ohne die Helferinnen und Helfer wäre das nicht möglich.

Was haben Sie aus der Mosterei gemacht?

Wir nehmen die Geschichte der Mosterei und transportieren diese in die Kunstausstellung. Wir haben versucht, die Themen Apfel und Mostproduktion aufzunehmen und darzustellen. Im Keller hat es alte Stahltanks, darin wurde früher Süssmost gelagert, jetzt werden dort Töne erzeugt. Im Steriltanklager hängen Tafelobstwerbungen. Im Putzkeller wurden früher Laugen gelagert, jetzt liegen Äpfel dort.

Was für ein Publikum besucht den Tankkeller?

Die drei Elemente – Kunst, Kulinarik und Veranstaltungen – ziehen unterschiedliche Leute an. Das freut uns sehr, denn genau das wollen wir auch. Vielfalt ist wichtig. Letztens war ein Punkkonzert, da hatten wir eher jüngeres Publikum. Beim Auftritt der Blaskapelle war das Durchschnittsalter über 60.

Die unterschiedlichen Anspruchsgruppen erleben bei uns Dinge, die sie sonst vielleicht nicht erleben würden und kommen gemeinsam in den Dialog, was schön ist. Beispielsweise: Ein Besucher eines Konzerts, der nicht kunstaffin ist, geht bei uns in den Keller und sieht die Installationen. Oder eine kunstaffine Person, welche die Ausstellung besucht, bleibt spontan für eine Lesung da.

5 Bilder 5 Bilder Viele Besucher beim Auftritt von Blizz Rhythmia. Foto: Alfi Bissegger

Ende Mai ist es vorbei mit dem Tankkeller. Wie geht es Ihnen und dem Verein damit?

Uns geht es gut. Wir haben unser Konzept für drei Monate entworfen. Und das Projekt funktioniert nur mit allen drei Aspekten. Also der Kunst, Kulinarik und den Veranstaltungen. Wir müssen die Installationen Ende Mai abbrechen, und ohne diese klappt das Ganze nicht.

Und wie geht es dem Publikum mit der baldigen Schliessung?

Wir erhielten Rückmeldungen, dass es schade ist. Vor allem die Schliessung des Bistros, welches zu einem Treffpunkt wurde.

Aber: Sie haben noch einen Monat «Kultur im Tankkeller» vor sich. Was wünschen Sie sich bis dorthin?

Dass es so weitergeht, wie die letzten zwei Monate. In unserem Programm gibt es noch einige Highlights. Wir hoffen auch auf schönes Wetter, so können die Gäste draussen sitzen und etwas essen oder trinken.

Was passiert mit der Mosterei?

Die Mosterei wird im Sommer zurückgebaut und neu überbaut, ein Teil wird Gewerbefläche. Das Gebäude hat eine lange Geschichte. Die Mosterei ist gewachsen, hat floriert, ist gefallen und eingegangen. Das alles ist eine emotionale Angelegenheit für die Gemeinde, viele Bewohner identifizieren sich mit ihr. Unsere Veranstaltung zieht viele Egnacherinnen und Egnacher, auch Landwirte, an. Die kommen vorbei und wollen mit der Mosterei abschliessen. Unser Projekt ist für die Einwohner eine Art Befreiung – sodass sie ohne Altlasten in die Zukunft blicken können.

Was plant der Verein Kerngehäuse in Zukunft für Projekte?

Geplant ist noch nichts. Aber, wir können es uns gut vorstellen, wieder einmal so ein Projekt zu lancieren.

Ein Einblick in das Projekt «Kultur im Tankkeller»: